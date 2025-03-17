火炭斬人案｜警拘兩男一女　兩父子有黑社會背景疑涉金錢糾紛

▲ 火炭穗禾路的兇殺案，兩男一女被捕。

警方今日（17日）晚上交待火炭穗禾路的兇殺案，新界南總區刑事總部警司李木易表示，案中死者是一名52歲男子，有黑社會背景。

案發在昨日（16日），2名兇徒在2時許乘坐一輛掛上假車牌的士，提早到現場附近等候，至下午5時19分，案中男事主步出家門，兩名兇徒尾隨他，上前用刀襲擊，施襲後登上的士逃去，事主送院搶救後，延至下午6時08分死亡，初步死因是身上多處刀傷，失血過多致死，詳細死因需由法醫剖屍確定。

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經調查後，探員在昨晚（16日）和今早（17日），分別拘捕兩名男子（76及47歲），為父子關係，均有黑社會背景，涉嫌「串謀謀殺」，相信兩人與死者因金錢問題發發生嚴重糾紛，有人策劃襲擊。此外，在今日（17日）早上拘捕一名28歲女子，涉嫌「協助罪犯罪」和「誤導警務人員」，相信她是在現場負責把風仍在逃男子的女朋友，在案發後1小時內協助男朋友潛逃回內地，並誤導警方調查。另外兩名兇徒相信曾在旺角區匿藏，警方一度搜捕但仍無結果。

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