  • 16°C
香港時間：2025318日 (二) 01:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奪命提示︱劉穎鏇成TVB新一代打女　Tiffany背肌腹肌再進化竟全靠食多咗飯？

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《奪命提示》劉穎鏇。

【劉穎鏇 / 奪命提示 / 最強Body / 香港小姐】由文偉鴻（Jazz）監製的TVB劇《奪命提示》內，被封TVB「最強Body」的大台新一代打女劉穎鏇（Tiffany）在劇中施展渾身解數。

之前憑「七彩小背心」在《隱形戰隊》中贏盡話題的Tiffany，在《奪命提示》首集再度以Shocking Pink小背心打響頭炮，而為營造激烈的打鬥視覺感，Tiffany更會全程濕身演出，造型霸氣之餘亦散發著健康性感。

奪命提示︱張振朗劉穎鏇首演情侶　Tiffany從演8年以來喊得最勁的一次

  • 《奪命提示》劉穎鏇。
  • 《隱形戰隊》劉穎鏇
  • 《隱形戰隊》劉穎鏇
  • 《隱形戰隊》劉穎鏇 《隱形戰隊》劉穎鏇 《超能使者》劉穎鏇 《超能使者》劉穎鏇
  • 《超能使者》劉穎鏇
  • 《超能使者》劉穎鏇

奪命提示︱Tiffany零怨言夠專業

據知由於拍攝期間正值嚴冬，故當工作人員為Tiffany噴水營造濕身效果時，Tiffany全程叫苦連天；不過當正式Roll機，Tiffany即絲毫沒有半點寒冷感，更能極速進入殺氣狠Mode配合拍攝，相當專業。

之前山聰曾在宣傳活動上表示拍攝打戲期間一度整傷Tiffany，相關幕後花絮在TVB社交網片段所見，Tiffany整個手臂前臂被山聰剁至滿是瘀傷，山聰見狀亦即時拿著冰袋為Tiffany舒緩痛楚。

花絮還曝光原來單是一個凌空起飛腳鏡頭，Tiffany已吃盡苦頭。花絮片所見，Tiffany甫跳起，即被吊著的威也箍到實一實，手臂部分更一度被勒至變形。

不過Tiffany卻未有因而喊停，反而咬緊牙關完成拍攝，直到導演嗌Cut才面露痛苦表情；但當導演表示想再來一Take時，Tiffany亦二話不說馬上忘記痛楚進入狀態。

點擊圖片放大
+26
+25

奪命提示︱Tiffany：可能係我人生中最弗

今次Tiffany的「最強Body 3.0」亦比之前的2.0更勝一籌。不但操出完美蛇腰，還展現結實有致的背肌及腹肌，她表示：「我都覺得拍《奪命》嗰時，可能係我人生中最弗嘅。」

她續指：「一來可能之前拍《隱形戰隊》時操開咗，自己周不時都有跑吓步同做Workout Keep吓。我自己都期望今次可以再弗啲同紮實啲，因為我想觀眾睇落去可以唔同啲。」

Tiffany分享修身秘訣道：「首先飲食方面，我係由自己好似平時咁食，低糖低鹽低油嘅同時係會食番澱粉，可能營養吸收好咗，所以效果都會好啲啲。同埋《奪命》應該係我拍過咁多套劇打鬥最多嘅，變相拍嘅時候都有鍛煉住，令到我都Keep得更好。仲有如果真係遇著啲要超級露腰嘅場口，我會早兩日開始飲少啲水同食少啲澱粉。」

《奪命提示》劉穎鏇。

奪命提示︱學業事業同兼顧

Tiffany自小在美國洛杉磯生活，2015年升讀加州大學河濱分校工商管理系，在19歲回港參加港姐並當選港姐亞軍，以及獲最上鏡小姐及現場最受歡迎佳麗獎，於是她便決定由美國遷回香港發展。

她入行後備受TVB力捧，先已在資訊節目《學是學非》擔任「是非精」當主持，其後獲得不少劇集演出機會。不過Tiffany並沒因此放棄，在2018年靠網上讀大學，於2020年畢業。

學業事業兩兼顧，她在2018年憑《兄弟》中打女「Zero」一角提名《萬千星輝頒獎典禮》的「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最佳女配角」。

之後，她在《青春不要臉》首度榮升女一，同時因為在《超能使者》和《隱形戰隊》打得出色，被封為TVB新一代打女。結果在2024年奪奪《萬千星輝頒獎典禮2023》飛躍進步女藝人獎。

點擊圖片放大
+13
+12

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
家庭治療師｜名醫林永和治療街坊身心靈逾30載　教5招磨合夫妻相處：因困難而成長

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

TVB小花丨劉穎鏇大方公開素顏運動Look　Tiffany打造「最強Body」有秘訣【多圖】
17:31 2024/08/08
TVB小花丨劉穎鏇大方公開素顏運動Look　Tiffany打造「最強Body」有秘訣【多圖】
足球女將︱蘇皓兒踢波受訓不錫身　宅男女神Chloe濕身淋雨超投入
00:31 2025/03/12
足球女將︱蘇皓兒踢波受訓不錫身　宅男女神Chloe濕身淋雨超投入
香港小姐︱東張女神自小體弱多病　騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕
11:12 2025/03/17
香港小姐︱東張女神自小體弱多病　騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕
視后佘詩曼｜阿佘搭飛機被野生捕獲　全程只食呢樣維持好身段
00:06 2025/03/11
視后佘詩曼｜阿佘搭飛機被野生捕獲　全程只食呢樣維持好身段
女神配對計劃︱TVB拍愛情配對真人騷　公開梁敏巧/葉蒨文/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀Profile＋MBTI招親
19:42 2025/02/17
女神配對計劃︱TVB拍愛情配對真人騷　公開梁敏巧/葉蒨文/李芷晴/關嘉敏/羅毓儀Profile＋MBTI招親

你可能感興趣

TVB小花丨劉穎鏇大方公開素顏運動Look　Tiffany打造「最強Body」有秘訣【多圖】
17:31 2024/08/08
TVB小花丨劉穎鏇大方公開素顏運動Look　Tiffany打造「最強Body」有秘訣【多圖】
足球女將︱蘇皓兒踢波受訓不錫身　宅男女神Chloe濕身淋雨超投入
00:31 2025/03/12
足球女將︱蘇皓兒踢波受訓不錫身　宅男女神Chloe濕身淋雨超投入
香港小姐︱東張女神自小體弱多病　騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕
11:12 2025/03/17
香港小姐︱東張女神自小體弱多病　騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕
劉穎鏇 演員 娛樂人物職業 網絡熱話 電視劇 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

突發｜港鐵：應警方要求暫時關閉宋皇臺站B2及B3出入口
突發｜港鐵：應警方要求暫時關閉宋皇臺站B2及B3出入口
天王女兒︱黎明親到女兒校運會打氣露出慈父甜笑　7歲「明福女」暴風成長
天王女兒︱黎明親到女兒校運會打氣露出慈父甜笑　7歲「明福女」暴風成長
明星猝逝｜「一代大俠」陳屍家中享年65歲生前被2疾纏身　曾出演過《小李飛刀》爆紅
明星猝逝｜「一代大俠」陳屍家中享年65歲生前被2疾纏身　曾出演過《小李飛刀》爆紅
金秀賢金賽綸｜金賽綸3姊妹美貌驚人 與45歲童顏媽媽似4姊妹網友驚嘆：媽媽最強！
金秀賢金賽綸｜金賽綸3姊妹美貌驚人 與45歲童顏媽媽似4姊妹網友驚嘆：媽媽最強！
消委會妝前底霜2025｜8成半樣本含干擾內分泌成分　植村秀資生堂上榜
消委會妝前底霜2025｜8成半樣本含干擾內分泌成分　植村秀資生堂上榜