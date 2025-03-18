奪命提示︱劉穎鏇成TVB新一代打女　Tiffany背肌腹肌再進化竟全靠食多咗飯？

▲ 《奪命提示》劉穎鏇。

【劉穎鏇 / 奪命提示 / 最強Body / 香港小姐】由文偉鴻（Jazz）監製的TVB劇《奪命提示》內，被封TVB「最強Body」的大台新一代打女劉穎鏇（Tiffany）在劇中施展渾身解數。

之前憑「七彩小背心」在《隱形戰隊》中贏盡話題的Tiffany，在《奪命提示》首集再度以Shocking Pink小背心打響頭炮，而為營造激烈的打鬥視覺感，Tiffany更會全程濕身演出，造型霸氣之餘亦散發著健康性感。

奪命提示︱張振朗劉穎鏇首演情侶 Tiffany從演8年以來喊得最勁的一次

▲ 《奪命提示》劉穎鏇。

▲ 《隱形戰隊》劉穎鏇

▲ 《隱形戰隊》劉穎鏇

▲ 《隱形戰隊》劉穎鏇 ▲ 《隱形戰隊》劉穎鏇 ▲ 《超能使者》劉穎鏇 ▲ 《超能使者》劉穎鏇

▲ 《超能使者》劉穎鏇

▲ 《超能使者》劉穎鏇

奪命提示︱Tiffany零怨言夠專業

據知由於拍攝期間正值嚴冬，故當工作人員為Tiffany噴水營造濕身效果時，Tiffany全程叫苦連天；不過當正式Roll機，Tiffany即絲毫沒有半點寒冷感，更能極速進入殺氣狠Mode配合拍攝，相當專業。

之前山聰曾在宣傳活動上表示拍攝打戲期間一度整傷Tiffany，相關幕後花絮在TVB社交網片段所見，Tiffany整個手臂前臂被山聰剁至滿是瘀傷，山聰見狀亦即時拿著冰袋為Tiffany舒緩痛楚。

花絮還曝光原來單是一個凌空起飛腳鏡頭，Tiffany已吃盡苦頭。花絮片所見，Tiffany甫跳起，即被吊著的威也箍到實一實，手臂部分更一度被勒至變形。

不過Tiffany卻未有因而喊停，反而咬緊牙關完成拍攝，直到導演嗌Cut才面露痛苦表情；但當導演表示想再來一Take時，Tiffany亦二話不說馬上忘記痛楚進入狀態。

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奪命提示︱Tiffany：可能係我人生中最弗

今次Tiffany的「最強Body 3.0」亦比之前的2.0更勝一籌。不但操出完美蛇腰，還展現結實有致的背肌及腹肌，她表示：「我都覺得拍《奪命》嗰時，可能係我人生中最弗嘅。」

她續指：「一來可能之前拍《隱形戰隊》時操開咗，自己周不時都有跑吓步同做Workout Keep吓。我自己都期望今次可以再弗啲同紮實啲，因為我想觀眾睇落去可以唔同啲。」

Tiffany分享修身秘訣道：「首先飲食方面，我係由自己好似平時咁食，低糖低鹽低油嘅同時係會食番澱粉，可能營養吸收好咗，所以效果都會好啲啲。同埋《奪命》應該係我拍過咁多套劇打鬥最多嘅，變相拍嘅時候都有鍛煉住，令到我都Keep得更好。仲有如果真係遇著啲要超級露腰嘅場口，我會早兩日開始飲少啲水同食少啲澱粉。」

▲ 《奪命提示》劉穎鏇。

奪命提示︱學業事業同兼顧

Tiffany自小在美國洛杉磯生活，2015年升讀加州大學河濱分校工商管理系，在19歲回港參加港姐並當選港姐亞軍，以及獲最上鏡小姐及現場最受歡迎佳麗獎，於是她便決定由美國遷回香港發展。

她入行後備受TVB力捧，先已在資訊節目《學是學非》擔任「是非精」當主持，其後獲得不少劇集演出機會。不過Tiffany並沒因此放棄，在2018年靠網上讀大學，於2020年畢業。

學業事業兩兼顧，她在2018年憑《兄弟》中打女「Zero」一角提名《萬千星輝頒獎典禮》的「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最佳女配角」。

之後，她在《青春不要臉》首度榮升女一，同時因為在《超能使者》和《隱形戰隊》打得出色，被封為TVB新一代打女。結果在2024年奪奪《萬千星輝頒獎典禮2023》飛躍進步女藝人獎。

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