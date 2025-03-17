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急症室收費｜料急症室部分收費至少加6成　林哲玄指需配合豁免方案

港聞

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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(資料圖片)

討論長達一年多的公營醫療系統收費，預料於今個月底結果出爐。近期傳出的方案是危殆、以及危急病人免費，而緊急、次緊急及非緊急就加價就由目前180元，加價至300至400元。若果以有傳方案起計，加價幅度達6成6、至一倍多不等。

最新傳出的方案，大致與早前當局公布的「有加有減」方向吻合，危急程度較高的病人免費、第三至第五類病人則收與目前私家醫生相近的300至400元診金。若果以300元計，加價幅度為6成6。如果加價幅度達到400元，加價幅度就達到1倍以上。參考2016年加價，當年曾建議，由100元加至220元，最終諮詢後，方案訂為加至180元，加價幅度達到8成。

前急症室醫生李福基表示，對於部分窮困地區的居民，急症室可能是他們就醫的唯一途徑，甚至是第一個接觸的醫生。他指，加價後如窮困市民無法負擔，或要利用其他途徑，例如先到私家診所求診，再通過轉介信轉到公立醫院門診就醫，

李福基亦表示，醫管局很信分流系統好準確，但病人情況可以有變。他舉例，曾有地盤工人於大廈外牆工作，跌落對下一層的地方。事後病人認為病況「唔對路」，決定到急症室求醫，當時被分流至緊急，但照X光後才發現肩胛骨碎裂、以及有氣胸，需要轉為危急類別。

由去年尚於公立醫院擔任兼職工作，到至今重回私營。一直對加價持保留態度。李福基指，急症室的病人沒有改變，相信作為醫生只可以繼續努力。收費調整勢在必行，李福基表示，希望市民多忍讓，不要責罵醫生及護士。

醫療衞生界立法會議員林哲玄重申，調整收費同時應改革目前的收費豁免機制，例如仿效新加坡設5級制，從收入及資產水平衡量收費水平。他亦認為，調整收費對減少財政壓力影響較少，長遠需改革自願醫保，以約五折價錢使用公立醫院的「優等病房」、以及考慮重啟個人儲蓄戶口，由政府及市民年輕起共同儲蓄，應付年長後的醫療開支，才可保持財務的可持續性。

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