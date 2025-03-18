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便利入境｜東盟十國特邀人士今起享出入境便利　每次來港可逗留兩個月或以上

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

政府今日推出東盟十國特邀人士入境便利計劃。（資料圖片）

《施政報告》提出為東盟十國特邀人士提供出入境便利，計劃今日正式實施。入境處會透過電子平台一站式處理獲邀人士的申請，放寬申請資格，包括不再考慮過往訪港次數，簡化提交資料等。

特邀人士可享自助通關服務等

獲批的資格有效期為3年，每次來香港可逗留兩個月或以上，可以使用自助通關服務等。

東盟十國成員：

文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南

特首李家超今日見記者時宣布新安排，他表示，相關政策局及部門，包括財經事務及庫務局、商務及經濟發展局、創新科技及工業局、文化體育及旅遊局，以及律政司，會向特邀人士發出邀請。今日，商務及經濟發展局和律政司會率先發邀請信，邀請為香港經濟發展帶來相當貢獻的東盟商界和法律範疇領袖參加計劃。

顏汶羽：有助香港打造國際高端人才集聚高地

民建聯人才高地發言人顏汶羽相信，政府今次推出便利出入境的新計劃，有助吸納東盟國家的各類高端人才來港，有助香港打造成國際高端人才集聚高地，也加大對東盟商界對香港以及大灣區市場的投資興趣。

經民聯立法會議員陳祖恒表示，東盟是紡織製衣界等傳統優勢產業的長期商貿夥伴，有來自柬埔寨的品牌在去年首辦的「香港時裝薈」獲青睞，成功售出系列作品，該品牌創辦人亦移居香港拓展業務，反映香港的國際化場景和專業服務等優勢，是東盟十國「出海」和投資的首選平台。陳表示，會與業界將會向東盟夥伴和友好，介紹和推廣相關便利出入境措施。

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