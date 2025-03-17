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李兆基逝世｜捐助教育界數十載　本港內地多校以李兆基命名

港聞

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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李兆基歷年來捐助教育界別金額達數十億港元。圖為李兆基2013年出席科大李兆基校園開幕典禮時致辭。（資料圖片）

恒地（00012）公布，創辦人李兆基離世，享年97歲。翻查資料，本港及內地有多間學校以他命名。根據他個人網站，李兆基一向重視教育，認為培育人才至關重要，歷年來捐助香港、內地及海外多間學府，資助校園擴建及改善設施，並設立多個獎學金，捐款總額達數十億元。

李兆基在2006年出席理工大學第七期校舍命名儀式，該校舍命名為李兆基樓。（資料圖片）

在本港大學方面，李兆基曾向10間公私立大學捐款，其中香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學及香港理工大學均有以他命名的建築或設施，例如科大李兆基校園及李兆基商學大樓、理大李兆基樓等。

至於本港中小學，他曾捐資興建順德聯誼總會李兆基中學香港青年協會李兆基書院兆基創意書院香港青年協會李兆基小學。此外，他亦資助培僑書院及香港李寶椿聯合世界書院，興建游泳池及「一帶一路資源中心」。

兆基創意書院（資料圖片）

牛津、史丹福均設獎學金

在內地，李兆基曾向北京大學、清華大學及復旦大學捐款，三校均設有以他命名的建築或校舍，並設立獎學金。此外，他於1995年捐資8,000萬元人民幣，在佛山市順德區興建順德李兆基中學。

海外方面，他曾向英國牛津大學及美國史丹福大學捐款設立獎學金，並於1991年與鄭裕彤合資捐款，資助美國耶魯大學與香港中文大學的中國研究計劃。

蔡若蓮：李兆基熱衷教育、作育英才

教育局局長蔡若蓮深夜發稿，對李兆基離世表示哀悼，以及對家人致以深切慰問。蔡若蓮讚揚李兆基多年來熱心公益，包括成立香港培華教育基金會以及李兆基基金，並慷慨捐助香港及內地的多間大專院校及中小學，資助擴展校園、改善設施，又成立多個奬學金，令無數學生受惠。她形容李兆基「心繫家國，熱衷教育，作育英才，教育界感受至深。」

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