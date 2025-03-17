李兆基逝世｜捐助教育界數十載　本港內地多校以李兆基命名

▲ 李兆基歷年來捐助教育界別金額達數十億港元。圖為李兆基2013年出席科大李兆基校園開幕典禮時致辭。（資料圖片）

恒地（00012）公布，創辦人李兆基離世，享年97歲。翻查資料，本港及內地有多間學校以他命名。根據他個人網站，李兆基一向重視教育，認為培育人才至關重要，歷年來捐助香港、內地及海外多間學府，資助校園擴建及改善設施，並設立多個獎學金，捐款總額達數十億元。

▲ 李兆基在2006年出席理工大學第七期校舍命名儀式，該校舍命名為李兆基樓。（資料圖片）

在本港大學方面，李兆基曾向10間公私立大學捐款，其中香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學及香港理工大學均有以他命名的建築或設施，例如科大李兆基校園及李兆基商學大樓、理大李兆基樓等。

至於本港中小學，他曾捐資興建順德聯誼總會李兆基中學、香港青年協會李兆基書院、兆基創意書院及香港青年協會李兆基小學。此外，他亦資助培僑書院及香港李寶椿聯合世界書院，興建游泳池及「一帶一路資源中心」。

▲ 兆基創意書院（資料圖片）

牛津、史丹福均設獎學金

在內地，李兆基曾向北京大學、清華大學及復旦大學捐款，三校均設有以他命名的建築或校舍，並設立獎學金。此外，他於1995年捐資8,000萬元人民幣，在佛山市順德區興建順德李兆基中學。

海外方面，他曾向英國牛津大學及美國史丹福大學捐款設立獎學金，並於1991年與鄭裕彤合資捐款，資助美國耶魯大學與香港中文大學的中國研究計劃。

蔡若蓮：李兆基熱衷教育、作育英才

教育局局長蔡若蓮深夜發稿，對李兆基離世表示哀悼，以及對家人致以深切慰問。蔡若蓮讚揚李兆基多年來熱心公益，包括成立香港培華教育基金會以及李兆基基金，並慷慨捐助香港及內地的多間大專院校及中小學，資助擴展校園、改善設施，又成立多個奬學金，令無數學生受惠。她形容李兆基「心繫家國，熱衷教育，作育英才，教育界感受至深。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】