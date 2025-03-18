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金秀賢金賽綸︱金賽綸生前被脅公布戀情要賠巨款　金秀賢上女方家照片流出網民細思極恐

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金賽綸生前被脅公布戀情要賠巨款償，金秀賢上女方家照片流出。

【金秀賢 / 金賽綸 / 金賽綸阿姨】金賽綸上月離世，終年24歲，之後爆出金秀賢與金賽綸曾拍拖「雙金」戀情。在輿論壓力及金秀賢與金賽綸的親暱照不斷曝光下，金秀賢終承認戀情，但強調是在金賽綸成年後才拍拖。

可是網民「金田一」上身，從在二人流出的合照蛛絲馬跡推測金秀賢講大話。網民發現金秀賢戴著品牌贊助的帽子，只在2015年12月冬季時期亮相，還有眼鏡是中國粉絲2013年送的生日禮物，他曾在2015年配戴認證。

網民更挖出金賽綸鐵粉在2015年8月的PO文，金賽綸身旁男子疑為金秀賢，身上羽絨衣已在爆料照曝光，以此拍推算，時間點落在2014年末至2015年初，即金賽綸當時才14歲。

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金秀賢金賽綸︱憧憬將來當賢妻

另外，金賽綸阿姨透露，金賽綸在高中時連續3年都去大型烹飪學院，努力學習烹飪、烘焙、沖泡咖啡等技能，當時金賽綸憧憬將來與金秀賢結婚，因此用心學習廚藝希望當一位賢妻，無奈一切最終只成泡影。而且為迎合金秀賢不把戀情曝光，二人在6年的交往期間都在家中約會。

網友感嘆，金賽綸實在太天真，而且細思極恐，紛紛留言：「只在家裡約會...光是想像都覺得毛骨悚然」、「只在家裡約會，大家都知道這代表甚麼吧」等。

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金秀賢金賽綸︱要脅不可公開戀情

此外，金賽綸遺屬的代表律師夫志錫、韓國藝人防止自殺會會長權永燦，以及連日爆金秀賢與金賽綸拍拖證據的YouTube頻道「橫豎研究所」負責人金世義，在昨日現身首爾警察廳外會見傳媒，宣布代表金家起訴YouTuber李鎮浩誹謗。

同時，代表律師夫志錫揭Gold Medalist向金賽綸發出律師信後，女方曾向金秀賢求助但不果，於是想公開二人合照，迫男方回應，結果Gold Medalist再發律師信，除要求還債外更禁止她發放照片，或與經理人公司其他人聯絡。而且稱如果金秀賢主演劇集《淚之女王》因受此事件影響而蒙受虧損，金賽綸須作巨額賠償。

至於韓國藝人防止自殺會會長權永燦被問到「橫豎研究所」迫金秀賢承認戀情及道歉，會否擔心金秀賢會「睇唔開」做出極端選擇。他回答解釋指，金賽綸家屬也一樣無助，曾聯絡過百間傳媒卻竟無一間揭發「雙金戀」。

而「橫豎研究所」昨日以「惡魔謊言被拆穿」為題，公開Gold Medalist向金賽綸兩度發出律師信的內容，同時公開多年前金秀賢現身金賽綸家門外照片。至於金賽綸遺屬，再度要求金秀賢之前謊言道歉。

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