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李兆基逝世丨李兆基逝世享年97歲生前慷慨分享「致富4招」　曾言：願以99%身家換30年青春

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【李兆基逝世/致富/派錢】曾有「亞洲股神」美譽、人稱「四叔」的恒基地產創辦人李兆基於昨日﹙17日﹚黃昏逝世，享年97歲。他生前曾不時發表金句兼慷慨分享4招致富之道，更曾親解「願以99%身家換30年青春」緣由。

 

李兆基逝世丨大方致富4招

2010年，李兆基受邀出席港大李兆基堂晚宴時，曾親授年青人致富之道4招。

一是 「刻苦耐勞，勤奮努力才可成功」；二是「不要太早有家庭負擔，待事業有成才考慮成家立室」；三是「先找到第一桶金，以錢搵錢，才容易致富，才容易發達」；四是「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」。

李兆基在2011年曾就這4個致富之道再作講解。其中，所謂「找到第一桶金，以錢搵錢」，是因為用勞力打工賺錢，難以致富，但若能以錢賺錢，則威力無邊，「一博二，二博四，四博八，有靈機、有頭腦，就很容易成功。」

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李兆基逝世丨曾形容自己為「金錢奴隸」

李兆基曾分享，自己雖賺得多，但其實1%的財富都用不到，身上沒有手錶，戒指也沒有，惟恒指大起大跌、環球經濟危機都令他難以安定，時刻關注股價上落，患得患失，覺得好笨，認為與成為「金錢奴隸」無異，不過後來發覺要離開這些煩惱，只要多做慈善公益，就會心安理得。

李兆基亦分享，懂得「聚財」，也要懂得「散財」，方為成功理財，他稱，「散財」最好就是做慈善。他2011年在福布斯亞洲最佳企業頒獎典禮上說，自己雖然賺的多，其實1%都用不到，「身上又沒有手錶，戒指也沒有，證明我確是沒有「使錢」， 反過來是讓錢「使」我。」

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李兆基逝世丨願以99%身家換30年青春

年輕時曾埋手事業的李兆基於老年時曾感慨自己儘管坐擁千億王國，但卻時間有限，過去他曾被人問起是否願意「以一半身家換取年輕30年」，當時李兆基即不諱言指:

別說少一半身家，少百分之99家財而換回30年青春，我也願意。我有信心30年時光可以再創不知多少輝煌，可能比我現在那百分之99家財還要多呢！

李兆基逝世丨每次抱孫多次向員工「派錢」為經典

李兆基兒子李家誠於2006年與徐子淇結婚時，除了婚禮耗費巨資外，李兆基亦向員工每人派了萬元大利是。其後徐子淇於2007年首次生下大女兒晞彤，首次抱孫的李兆基亦再派每名員工萬元利是。不過，2009年徐子淇再為李家誕下二女兒晞兒，四叔則指受之前金融海嘯影響，要居安思危，不派利是給員工。 2010年，四叔大兒子李家傑做了三胞胎爸爸，一次過得三個男孫的四叔再派萬元利是予員工。之後李徐子淇於2011年誕下第一個兒子俊熹，四叔又派萬元利是。保守估計，四叔為7個孫兒共派5,300萬元利是。

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李兆基逝世丨晚年弄孫為樂

恒基主席「四叔」李兆基退休前，最後一次以主席身分出席股東會時，因身體不適，未有回答記者提問，不過，其兒子李家誠當時則表示，父親退任後將弄孫為樂。

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