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李兆基逝世｜七師傅「七星連珠」論再中　預言李姓富豪今年易出事︰我見到佢去世

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【恒基地產/李兆基/四叔】恒基地產創辦人李兆基於2025年3月17日逝世，享年97歲。風水師七師傅（七仙羽）早前預言超級名人容易出事，而今早她接受Topick訪問，提到李姓富豪︰「我修煉時見到佢離世，佢就是恒基地產創辦人李兆基」。

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李兆基逝世｜七師傅預言惹熱議

李兆基的離世無疑是香港商界的一大損失，作為恒基地產的創辦人，他在香港地產界的影響力深遠。而風水師七師傅（七仙羽）的預言再次引起關注，她在上月曾提到「李姓富豪」今年可能會出事，與李兆基的離世時間點巧合。

李兆基逝世｜批多位富豪和名人出事

七師傅在2月25日的社交媒體帖文中提到，今年將會有多位富豪和名人出事，尤其是姓「李」、名字中有H、L、K、T的名人。這番言論在當時引起了不少討論，如今李兆基的離世，網民紛紛留言指她的預言很「準確」。七師傅今早接受Topick訪問時，提到上月李姓富豪︰「我修煉時見到佢死亡，佢就是恒基地產的創辦人李兆基」，她又指雖然本來命數已到，但因長期行善而延長了壽命，加上今年遇天象能量巨大變化，所以今年會易出事。

李兆基逝世｜國家領導遇危機

此外，七師傅還提到「七星連珠」天象對人類情緒和世界局勢的影響。她認為，這種天象會帶來大變動，尤其是對國家和超級名人，容易出現大問題。她還預測了一些國際名人和富豪的健康或安全問題，如果不夠謹慎，好大機會被暗殺。另一位則是名字以「B」開首的美國金融界猛人同樣健康易出大問題。

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李兆基逝世｜預測2025年發生天災

七師傅還預測了2025年可能發生的自然災害，如火災、海嘯、地震等，並提醒大家避免前往東北方。她還提到3月5日及3月20日股市易出現大波動，及未來地球文明將更先進，認為AI和機械人技術將快速進步。

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