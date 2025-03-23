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的士亂象︱司機脫鞋揸車吐痰10餘次　港女細數4宗罪舉報

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撰文： 王月明

發布時間： 37 分鐘前

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司機脫鞋揸車吐痰，港女細數4宗罪，落車時更被作弄。

【的士司機 / 的士 / 服務態度】日前，一港女搭乘的士出行，二十幾分鐘的車程，司機不雅亂象頻頻，既不符合相關規定，更是影響道路整潔。此帖一發，不少網友直呼「落車影車牌再1823舉報佢」。

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的士亂象︱全程棟高隻腳揸車

在該港女提供的20秒視頻片段中，司機全程棟高隻腳揸車，左手放置膝上。這樣的行為，不僅不雅、影響車內環境，而且不便及時控制車輛行進，涉及駕駛安全問題。

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根據《道路交通（公共服務車輛）規例》（第374D章）第45（1）（b）條，的士司機須保持個人整潔及衣着適當，穿着拖鞋或赤腳並非「整潔」或衣着適當。而根據同一規例的第57（1）條，任何人無合理辯解而違反第45（1）條，即屬犯罪，一經定罪可處罰款3,000元及監禁6個月。

此類情況並非個例，有網友指出，此前凌晨從機場打車，司機「全程棟高隻腳，時快時慢，嚇到pk」。即便拋開車內衛生問題，「但其實最驚係佢隻左腳，唔準備踩break，touch wood有咩事就GG了」。

的士亂象︱吐痰十餘次動作流暢

不雅行為還有吐痰。據稱，該司機「每次吐痰都好快 動作好流暢」，如此十餘次，該港女的視頻都未能及時錄下。

根據第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在公眾地方吐痰定額罰款為3000元。根據第454章《硬幣條例》第2條，以面額少於1元的硬幣而言，所支付的款額不超逾2元，但沒有訂明違反者的罪行及罰則。

網友對這類情況更是覺得屢見不鮮，直呼司機吐痰行為已達「專業」。

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的士亂象︱未展示司機證

細心的網友在視頻中找到了司機不符合規定的再一證明：車前的證件架上沒有放置合法證件。對此，有關於司機是外勞身份的猜測，「建議搭uber」、「的士係咪都有外勞？之前睇新聞我記得個計劃包咗好多個行業」；更是建議該港女「如果無駕駛執照可報警，就算落嚟搵食都跟返啲規矩」。

根據第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第51條，當的士停車候客時，司機須展示證件架上之的士司機證，的士司機證的證件架須穩妥地安裝在的士咪錶左面的儀錶板上，任何人無合理辯解而違反法例，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款，即2000元。

的士亂象︱以二十蚊紙毫子找零

在回帖中，該港女提及在行程結束，「找咗我二十蚊紙毫子」。對於這一行為，相關條例沒有施加法律責任。但基於前文的三宗罪，足以令她覺得火上澆油。當前，她已經將拍攝的視頻遞交，以向交通諮詢委員會投訴。

在該帖的評論區，網友對這樣的「影子的士」多有憤懣，並曬出同款司機，「好彩你安全仲出到post」。

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