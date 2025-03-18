英年早逝｜《周處除三害》棟篤笑男星突缺席演出　經紀公司證實離世年僅32歲

▲ 台灣棟篤笑男星權樂原定於周六（15日）進行演出卻莫名缺席，後經證實在家中離世。

【權樂/棟篤笑男星/周處除三害/離世】台灣棟篤笑男星權樂曾參演電影《周處除三害》，原定於周六（15日）進行棟篤笑專場的首演，不料卻莫名缺席演出，隨後被證實在家中離世，年僅32歲。

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綜合台媒報道，權樂透過卡米地喜劇俱樂部舉辦自己的第二場棟篤笑專場「腦洞大開」，原定於周六（15日）在桃園市的「樂君亭」進行首演，然而他當天卻莫名缺席了演出。據現場觀眾分享，主持人獨自一人撐場2小時，期間沒有人聯絡得到權樂本尊。主辦方感覺不對勁，最後報警處理，隔日確認權樂已在家中離世。

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卡米地喜劇俱樂部於周一（17日）證實消息，並表示後續場次，包含新竹、高雄場等5場演出將全數取消，之後將另行公布退費資訊。

據報，權樂生前以黑色喜劇風格走紅，亦已經與卡米地喜劇俱樂部合作長達7年，在棟篤笑圈子內擁有不少粉絲；他亦曾參演電影《周處除三害》，飾演「尊者」陳以文身後的信徒。他日前才剛宣布舉辦第二次個人專場，不料卻突然離世。

此前，當地著名網紅《百靈果》的凱莉和Ken曾公開誇讚權樂，表示「一開始接觸台灣喜劇時，最先遇到也覺得最有趣的喜劇演員就是他」，《博恩夜夜秀》主持人博恩亦曾稱讚他是「喜劇演員的喜劇演員」；有指他的表演風格較為荒誕，且題材相當禁忌，雖然小眾但仍舊擄獲不少民眾的心，而他的離開也令喜劇圈相當惋惜。

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