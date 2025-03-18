  • 17°C
香港時間：2025318日 (二) 11:56

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英年早逝｜《周處除三害》棟篤笑男星突缺席演出　經紀公司證實離世年僅32歲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

台灣棟篤笑男星權樂原定於周六（15日）進行演出卻莫名缺席，後經證實在家中離世。

【權樂/棟篤笑男星/周處除三害/離世】台灣棟篤笑男星權樂曾參演電影《周處除三害》，原定於周六（15日）進行棟篤笑專場的首演，不料卻莫名缺席演出，隨後被證實在家中離世，年僅32歲。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽拉伸肩膀

綜合台媒報道，權樂透過卡米地喜劇俱樂部舉辦自己的第二場棟篤笑專場「腦洞大開」，原定於周六（15日）在桃園市的「樂君亭」進行首演，然而他當天卻莫名缺席了演出。據現場觀眾分享，主持人獨自一人撐場2小時，期間沒有人聯絡得到權樂本尊。主辦方感覺不對勁，最後報警處理，隔日確認權樂已在家中離世。

點擊圖片放大
+7
+6

卡米地喜劇俱樂部於周一（17日）證實消息，並表示後續場次，包含新竹、高雄場等5場演出將全數取消，之後將另行公布退費資訊。

據報，權樂生前以黑色喜劇風格走紅，亦已經與卡米地喜劇俱樂部合作長達7年，在棟篤笑圈子內擁有不少粉絲；他亦曾參演電影《周處除三害》，飾演「尊者」陳以文身後的信徒。他日前才剛宣布舉辦第二次個人專場，不料卻突然離世。

此前，當地著名網紅《百靈果》的凱莉和Ken曾公開誇讚權樂，表示「一開始接觸台灣喜劇時，最先遇到也覺得最有趣的喜劇演員就是他」，《博恩夜夜秀》主持人博恩亦曾稱讚他是「喜劇演員的喜劇演員」；有指他的表演風格較為荒誕，且題材相當禁忌，雖然小眾但仍舊擄獲不少民眾的心，而他的離開也令喜劇圈相當惋惜。

相關文章：

英年早逝｜馬拉松運動員突離世年僅32歲　疑生前「高強度」特訓惹禍【醫生拆解致命隱患】

肺栓塞丨43歲新手媽媽剖腹誕女產後3天肺栓塞離世　最後1張牽手照全網淚崩

輝晟離世｜南韓歌手輝晟突家中離世終年43歲　原定5日後開演唱會

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

遺愛人間｜39歲好爸爸腦出血離世 捐全身器官救3人遺愛人間 愛妻：4歲兒會以父為榮
16:22 2025/02/21
遺愛人間｜39歲好爸爸腦出血離世 捐全身器官救3人遺愛人間 愛妻：4歲兒會以父為榮
捐血助人丨澳洲「捐血王」離世終年88歲　畢生捐血1173次特殊血液抗體拯救240萬嬰兒
18:07 2025/03/04
捐血助人丨澳洲「捐血王」離世終年88歲　畢生捐血1173次特殊血液抗體拯救240萬嬰兒
名導逝世｜霍耀良患心臟病腎癌離世　曾編導《網中人》、《上海灘》
14:26 2025/03/06
名導逝世｜霍耀良患心臟病腎癌離世　曾編導《網中人》、《上海灘》

你可能感興趣

遺愛人間｜39歲好爸爸腦出血離世 捐全身器官救3人遺愛人間 愛妻：4歲兒會以父為榮
16:22 2025/02/21
遺愛人間｜39歲好爸爸腦出血離世 捐全身器官救3人遺愛人間 愛妻：4歲兒會以父為榮
捐血助人丨澳洲「捐血王」離世終年88歲　畢生捐血1173次特殊血液抗體拯救240萬嬰兒
18:07 2025/03/04
捐血助人丨澳洲「捐血王」離世終年88歲　畢生捐血1173次特殊血液抗體拯救240萬嬰兒
名導逝世｜霍耀良患心臟病腎癌離世　曾編導《網中人》、《上海灘》
14:26 2025/03/06
名導逝世｜霍耀良患心臟病腎癌離世　曾編導《網中人》、《上海灘》
健康問題 網絡熱話 演員 網紅 表演 台灣

最高瀏覽

突發｜港鐵：應警方要求暫時關閉宋皇臺站B2及B3出入口
突發｜港鐵：應警方要求暫時關閉宋皇臺站B2及B3出入口
天王女兒︱黎明親到女兒校運會打氣露出慈父甜笑　7歲「明福女」暴風成長
天王女兒︱黎明親到女兒校運會打氣露出慈父甜笑　7歲「明福女」暴風成長
明星猝逝｜「一代大俠」陳屍家中享年65歲生前被2疾纏身　曾出演過《小李飛刀》爆紅
明星猝逝｜「一代大俠」陳屍家中享年65歲生前被2疾纏身　曾出演過《小李飛刀》爆紅
金秀賢金賽綸｜金賽綸3姊妹美貌驚人 與45歲童顏媽媽似4姊妹網友驚嘆：媽媽最強！
金秀賢金賽綸｜金賽綸3姊妹美貌驚人 與45歲童顏媽媽似4姊妹網友驚嘆：媽媽最強！
消委會妝前底霜2025｜8成半樣本含干擾內分泌成分　植村秀資生堂上榜
消委會妝前底霜2025｜8成半樣本含干擾內分泌成分　植村秀資生堂上榜