校長專欄｜通德學校「天使老師」計劃定期關顧學生　顏校長教育座右銘：讓每個孩子都被看見

【通德學校】這個學期，我在通德學校的校長室門口放了一個「顏色筆校長信箱」，讓孩子們可以把心裏的話，透過文字傳遞給我。在資訊爆炸的年代，有的孩子，他就是不喜歡說話，或者不想把話說出口。無論是成績優秀的，或是成績不怎樣的，總有一群孩子不愛表達，總把生活感受所思所想放在心裡口難開，這群孩子往往就變成了「看不見的學生」，漸漸覺得自己不被重視，甚至覺得自己不夠別人好。

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「讓每個孩子都被看見」，是我在教育上的座右銘。做老師要趕進度、要睇堂、要查簿、要交成績，要照顧一班廿多個能力性格各異的學生，很難把每一個學生都放進眼內，記在心上。但沒有人希望被忽視，沒有人想做「透明人」，沒有人想悄悄地過完六年後無聲無息地畢業。特別我女兒開始上學後，更多了一份作為家長的體會，如果自己的孩子得不到老師的重視，相信我也會變成「麻煩家長」吧！

做了校長後，我時刻提醒自己，教育不只是教學，還是育人的工作。這一點也正是通德作為一所村校無可取替的優勢，我們的師生比例媲美幼稚園，讓「每個學生都能被看見」不只是口號，還確實地執行着。

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我特別喜歡學校的「天使老師」計劃：全校的老師都是天使老師，每人照顧7至8名孩子。除了定期「約食飯」，今年還新增了「我和天使老師有個約會」活動，讓孩子們和老師透過定期的午間飯聚，一起商討「約會」當天的活動，不少想法令人喜出望外：有的小組去跑山；有的買材料回學校打邊爐；有的去吃麥當勞早餐再看早場電影；有的去愛護動物協會看待領養的動物；有的去Donki開零食派對……有時候，一起做甚麼不重要，一起投入其中已經很美好。透過師生彼此在飯席間的談天說地，透過大夥兒在「約會」時一起製造的美好回憶，大家都一起成長了！教育除了面對面，還會肩並肩，不是嗎？

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著名教育學者杜威提倡「教育即生活」。孩子生活中的經歷，是教育不可或缺的一部份。在與老師的共同經歷中，孩子們不僅與老師建立了深厚的情感聯繫，也從中學習到了合作、尊重和理解。近年來，通德學校積極推動森林課程，就是希望孩子們能夠在探索自然的過程中學習。他們走進大自然，學習欣賞高山和流水、細察動植物的生長、露營於山林之間，從中培養堅毅的精神和解決問題的能力。

每次活動後，看到孩子們臉上流露出的笑容，都更堅定了我「讓每個孩子都被看見」的信念。如果每個孩子的心中都有一顆種子，讓他們在成長的道路上感受到被重視和關愛，無論將來他能否開花結果，至少不會在泥土中悄無聲色。

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