食不安心｜內地驚爆食安危機　狐貉肉扮牛羊肉　分銷全國餐館　恐傳播人畜共患病

【食物安全／禁止食用／狐貉肉／冒充／人畜共患病】狐狸、貉主要用於製作皮草，在內地禁止食用，剩餘的肉必須進行無害化處理。但內媒在「3·15」晚會上揭露，河北唐山及山東濰坊、臨沂等毛皮動物養殖地，有不少商販將狐狸和貉的肉「白條」轉售至全國各地，假冒牛羊兔狗肉或「野味」獾肉，以製作滷肉、紅燒、燒烤等在餐館中販售。病死或變質的肉則被製成動物飼料，對公眾食物安全構成了嚴重威脅，引起了廣泛關注。

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據《澎湃新聞》報道，養殖狐、貉在河北唐山、山東濰坊、臨沂等地已形成相當可觀的產業規模，其中毛皮是最主要商業價值。作為非食用的特殊禽畜，按照內地規定，取皮後的狐貉胴體不得流入食品領域，但仍有養殖戶和肉販在私下銷售狐貉肉，甚至在影片平台上公開交易。

食安問題｜製成滷肉 病死胴體煉油賣作飼料

報道指，一名肉販表示，加工後的白條一般重3至3.5公斤，每隻售價為人民幣20元，充當羊肉、狗肉、獾肉等出售，主要客戶為農家樂和餐廳。他更在網絡平台上公開接單，銷售貉肉。

報道又提到，有肉販稱去年總共收了數百噸狐貉胴體，也賣給外地煉油廠。還曾經把狐貉裡脊肉分割出來，賣到某省，客戶拿來做牛肉乾，亦有人從他這裡購買數噸貉子白條，去掉頭後在網上當新鮮兔肉賣。而每到取皮季節，不少滷肉店便會出售貉子肉。

在過去多次因加工狐狸肉被曝光的臨沂市河東區潘家湖村，去年仍有村民因作案被捕。有村民透露，「現在羊肉有羊肉精，狗肉有狗肉精，驢肉有驢肉精，加進去口味會改變，什麼都沒有（吃不出來）。」

報道指出，狐貉還會被用來提煉油脂和製作飼料。山東濰坊市的一名狐狸肉販表示，她的冷庫中存有十多噸病死、不新鮮的冷凍狐狸胴體，都是用來製作豬飼料和雞飼料。

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食安問題｜未經檢疫的毛皮動物 增加人畜共患病的傳播風險

有專家指出，狐、貉等動物在飼養過程中會用到激素，加上缺乏檢疫程序，未經檢疫的毛皮動物胴體流入食用肉類市場，其攜帶的病原體將會影響人類身體健康，增加人畜共患病的傳播風險。

據中國皮革協會發布的「2024年中國水貂、狐、貉取皮數量統計報告」，2024年中國養殖的貂、狐、貉去皮胴體預計達到1076萬個左右。每年11月和12月是狐貉剝皮出售的旺季，會有大量的狐貉胴體「上市」。許多影片平台上都能找到出售狐貉肉的信息。

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食用安全｜黑心工廠被踢爆翻新衞生巾紙尿片再賣

內地央視「3.15」晚會中揭發，多宗涉及消費者權益的行業亂象，包括衛生巾、嬰兒紙尿片和無菌即棄內褲等。位於山東濟寧市梁山縣的「梁山希希紙製品有限公司」被指販售劣質衛生巾和嬰兒紙尿片。這些產品中包括回收廠商不合格的衛生巾和紙尿片，隨後在工業垃圾中挑選和「翻新」後，販賣給消費者，且數量龐大，涉及多個品牌。當地政府已成立調查組，查封該公司並拘留負責人進行調查。

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