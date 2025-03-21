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校園直擊｜東華三院譚錦球伉儷幼稚園辦環保嘉年華　「以物易物」教幼兒分享資源兼減廢

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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東華三院譚錦球伉儷幼稚園辦環保嘉年華，用「以物易物」教幼兒分享資源兼減廢。

東華三院譚錦球伉儷幼稚園推行環保教育，教學團隊在3月15日舉辦環保嘉年華之「綠」星級慶典，教導學生由生活做起，希望他們從小要愛護環境，保護地球。

譚錦球伉儷幼稚園向來注重培育幼兒的英語發展，今次英語劇場更結合環保教育，以燈光配合故事情節，讓幼兒在神秘的海洋尋找海洋生物，例如：海豚、海龜、鯊魚等，外籍老師更引導幼兒認識海洋垃圾，讓幼兒明白保護海洋的重要性。

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活動更包括「風力船大比拼」、「太陽能汽車」、「通粉大變身」及「植物拓印小布袋」等，教學團隊創意源源不絕，大家都希望幼兒從遊戲中學習，加強環保意識。家長十分認同學校的環保理念，讚賞老師在環保嘉年華中的付出。

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今次慶典深受家長和學生喜愛的應該是「以物易物」的攤位，學校鼓勵大家從家中找出一些閒置用品或已不合用的物品，通過以物易物的方法，分享資源，減少不必要的浪費。有家長換到有用的家電和餐具，有小朋友換到心愛的洋娃娃和汽車，大家對自選物品都愛不釋手。譚錦球伉儷幼稚園相信透過實踐，讓學生真正體會到「重用」、「共享」等抽象概念，在社區中共建可持續發展的生活模式，是給下一代最好的禮物。

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