啟德體育園｜李家超要求啟德體育園設應急機制及發言人機制　恆常匯報工作

▲ 行政長官李家超。（朱永倫攝）

啟德體育園開幕後時有「甩轆」，月初舉辦世界格蘭披治桌球大獎賽，首晚要求近百觀眾在比賽結束前離場；尾場又被揭向貴賓席觀眾派支樽水，與禁帶容器的安檢規定不一致。

特首李家超今日（18日）出席行會前表示，非常重視園區的順利及符合市民期望地運作，承認開園首月部分安排不理想及出問題需要處理。

他說已要求強化機制建設，包括設立恆常會議機制，文化體育及旅遊局與體育園管理層應定期舉行工作會議，局方應聽取園區匯報工作，並要提出意見。

他亦要求體育園管理公司設立應急或突發事件的機制，並強化決策機制，確保管理層充分掌握場地前線發生的問題，並在作出決定後確保能有效執行；同時亦要有發言人機制，讓市民第一時間了解任何問題，在地運作方面如何處理，由發言人第一時間發放信息，以符合政府和市民的期望。李家超強調，政府會與管理層保持密切溝通，確保運作暢順。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】