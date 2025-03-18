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李兆基逝世｜長子李家傑找代母誕3子李兆基9年抱7孫　稱抱孫開心過賺大錢設3億教育基金

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

四叔李兆基生前十分愛錫孫仔孫女，曾講過抱孫開心過賺大錢！

【李兆基/四叔/徐子淇】恒基地產創辦人李兆基（四叔）昨日（3月17日）黃昏逝世，享年97歲。四叔生前對家人非常愛錫，尤其是7個內孫，長子李家傑於2010年找代母誕下3子，當時四叔笑到見牙不見眼，稱抱孫開心過賺大錢！次子李家誠和徐子淇再陸續為李家開枝散葉，當徐子淇第三胎誕下男孫，他即為男孫豪擲3億設立教育基金！

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李兆基逝世｜長子李家傑找代母誕3子四叔稱抱孫開心過賺大錢

四叔共育有5名子女，兩名兒子分別是為人所熟識的長子李家傑和次子李家誠，現年61歲的李家傑一直單身，是城中的鑽石王老五，但他為圓爸爸抱男孫心願，於2010年7月借助代母誕下3名兒子，取名「智信」、「智仁」、「智勇」，為李家搶閘添男丁，當時四叔透過公關回應傳媒興奮表示：「從未試過咁開心，仲開心過賺大錢！」

李兆基又曾出資數十億支持李家傑入主TVB，儘管最終未能達成協議，但李家傑在家族中的地位顯著提升。以往李兆基對兒子的評價僅為「60分」，之後已改口稱榮升爸爸的李家傑有「滿分」，足見四叔十分愛錫孫仔。

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李兆基逝世｜新抱徐子淇8年誕2子2女

而次子李家誠則於2006年與藝人徐子淇結婚，婚後二人也陸續為李家開枝散葉，共育有2子2女，不過徐子淇頭兩胎都是生女，先後在2007年和2009誕下兩位千金李晞彤和李晞兒，眼見大伯於2010年突然誕下3子，一度讓原本只有兩個女兒的徐子淇倍感壓力，因此繼續努力追仔。

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李兆基逝世｜為男孫設3億教育基金

至2011年徐子淇終如願誕下首名男丁李俊熹，這次添丁令四叔歡喜若狂，為慶祝孫仔誕生，他不僅向員工派發巨額利是，更為孫仔成立高達3億港元的教育基金，誓要將其培養成才。

四叔為徐子淇的兩個女兒設立了5,000萬的教育基金，為了男孫則豪擲3億，這舉動也讓徐子淇在家族中的地位更加穩固，而徐子淇也十分識做，在2015為李家再誕下男丁李建熹，短短8年間誕下2子2女，亦令四叔9年抱7孫，成為一時佳話，難怪他對新抱和孫仔孫女都寵愛有加。

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