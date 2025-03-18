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長和賣港口｜李家超：社會關切值得重視　任何交易必須符合法規

政治

發布時間： 5 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

行政長官李家超。（朱永倫攝）

長和（00001）賣港口爭議持續，港澳辦網站繼上周四（13日）轉載《大公報》評論版文章，質疑交易非普通商業行為。港澳辦和中聯辦網站上周六（15日）分別再轉載題為「偉大的企業家都是錚錚愛國者」的《大公時評》，文章質問所謂「精明」交易有無考量國家民族利益。

長和賣港口｜李家超：反對外國政府在國際經貿關係上使用脅迫手段

特首李家超今日（18日）出席行會前見記者時就事件表態，稱對事件有三點看法，一：社會就事件有很多議論，反映社會的關切，值得重視。二：特區政府要求外國政府為企業，包括香港企業，提供公平公正的環境，反對在國際經貿關係上，使用脅迫或施壓手段。三：任何交易必須符合法律及規則要求，特區會依法依規處理。

被問到「必須符合法律」是否包括《港區國安法》時，李家超未有正面回應，僅重申其對事件的3點看法。

「一車多關」｜李家超：雖較方便但或致關口嚴重擠塞

現時兩地牌私家車須使用指定口岸出入境，全國政協副主席梁振英日前開腔指不合理。李家超指，容許車輛利用不同關口過關，雖然可方便駕駛者，但必須就關口交通運作暢順作通盤考慮，或會導致個別較方便的關口嚴重擠塞，倒灌回市區。

兩地牌私家車未能「自由行」惹議　知情者︰需先過兩關

他又指，關口安排涉及兩地交通，須兩地部門完全配合，經協商和同意才能執行，其中一地交通阻塞時，另一地可隨時作出應對，他指明白要盡可能給予有需要的車輛靈活性，利用更多關口過關，因此在2023年開始已經容許一些出租車或直通巴士使用不同關口。

李家超指，會就如何在關口交通管理更暢順、更符合市民期望方面進行研究或多聽意見，當局會與內地有關單位共同監察情況和探討問題。

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一國兩制 港區國安法 長和（00001） 中聯辦 口岸 出入境管制 大公報 李家超

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