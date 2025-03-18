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殺校｜黃大仙博智小學：「先天問題」是交通不便　曾到教育展招人才子女成效不理想

港聞

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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天主教博智小學校長何妙賢。（資料圖片）

教育局上周四（13日）向全港官津小學發出開班信，交代下學年的班級結構安排，其中黃大仙天主教博智小學獲「派0班」，下學年未獲准開辦資助小一班級。天主教博智小學校長何妙賢昨（17日）在電台節目稱，校方上周五（14日）已致函家長解釋「派0班」情况，擔心如家長從傳媒口中得知消息會「嚇親」。她理解家長「擔心一定有」，強調有新消息時一定會通知家長。

近年內地專才經各項人才計劃部署子女來港升學，何妙賢指博智小學的「先天問題」是交通不太方便，指該校曾參加參與首屆香港教育展，惟博智小學位於黃大仙區，料人才子女或多在北區入學，招攬相關學生的情况不太理想。

至於教師團隊安排，何妙賢表示校方一早已按現時班級數目凍結個別職位，教師退休時亦會騰空相關空缺，避免使用超額教師機制。

教育局調整「派0班」學校申請營辦私營小一的安排和門檻，新方案下辦學團體要考慮至少多6倍開支。天主教香港教區教育事務主教代表助理胡艷芬指，營辦私營小一金額龐大，引述議員提及營辦一個班級一年耗資逾100至150萬元，6年則接近1000萬，「係咪咁容易籌到呢個金額？」，指對教區來説「有一定難度」。

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黃大仙區小一學齡人口將由今年的2100個，跌至2030年的1000個。胡艷芬指如營辦私小一後仍不夠學生，則必須停辦，「冇得再揀」，未來黃大仙區是否有足夠的學生亦是考慮因素之一。

胡艷芬指目前就救校方案未有定案，會逐一分析教育局提出的選項，選擇對學生最好的方案，將與法團校董會討論。

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