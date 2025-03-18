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李兆基逝世｜四叔李兆基對子女三大家訓　教出兩子繼承衣缽接手千億商業王國

家事百科

發布時間： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

四叔李兆基對子女三大家訓，教出兩子繼承衣缽接手千億商業王國。

【李兆基逝世／四叔／恒基地產／恒地】恒基地產創辦人李兆基逝世，享年97歲。四叔於2019年以91歲之齡榮休，並交棒給兩名兒子李家傑及李家誠，兩人出任恒地聯席主席及總經理，分管中港業務。四叔曾在多個公開場合讚揚兩子，稱他們表現100分，表示生意由他們接手後，有望「賺多啲、派多啲息」。

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李兆基逝世｜四叔對子女3大家訓

李兆基與前妻劉惠娟育有5名子女，分別是長女李佩雯、次女李佩玲、三子李家傑、四女李佩儀和么子李家誠，李兆基的自傳中曾提到教導子女的的3大基本原則。點擊圖片放大看李兆基家訓：

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李兆基逝世｜讚揚兩兒表現100分

李家子女先後被送到外國留學，其後陸續學成歸來，先後加入家族企業，當中，最受關注的莫過於兩名兒子李家傑和李家誠。

李兆基曾在彭博訪問中分享對兩名兒子的評價，形容二人性格不同，「家傑靈活、家誠實幹，而他們一直都有很好的分工，家傑主力負責內地，家誠主力負責香港，所有重要決策他們都會參與，有商有量，一起做決定。這幾年我已逐漸退居幕後，很多事情都由他倆自己去做，他們都做得好好，已做到100分，我對交棒給他倆很有信心」。

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李兆基逝世｜長子李家傑主理內地業務

李兆基與很多家長一樣，安排兒子「由低做起」。李家傑畢業於倫敦大學電腦系，學成回港後並沒有立即在恒地工作，他先與友人合夥經營娛樂性質生意，累積一定經驗後才加入恒地，助父親一臂之力。

李兆基沒有立即將大權交給兒子，而是循循善誘，「最重要的是令家傑明白，年輕一代入主父系企業，切忌動輒革新以示現代化，以示講求進步。好大喜功往往是下一代在承接順境之中，最易觸犯的大忌」。

李家傑於2010年找代母誕下3子，當時四叔笑到見牙不見眼，稱抱孫開心過賺大錢。

李兆基逝世｜次子李家誠專注香港市場

至於李家誠在加拿大大學畢業之後，加入恒地擔任父親的私人助理。1995年，李家誠初露鋒芒，代父投得京士柏山地皮，其後又奪得大埔比華利山、筲箕灣、大埔、紅磡灣等多幅地皮。

徐子淇與李家誠於2006年結婚，8年間誕下4名子女。

李兆基在榮休當日出版的《大愛傳情，時光印記》書冊中表示，「家傑與家誠既已獨當一面，兼且合作無間，本人深信於他倆領導之下，必能帶領集團承先啟後，續創高峰」。

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