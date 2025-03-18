胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機

▲ 胡杏兒丈夫李乘德被指在夜店狂攬異性。

【胡杏兒/李乘德/視后】現年45歲「視后」胡杏兒與現年52歲的李乘德（Philip）在2015年結婚，二人婚後恩愛育有3子，胡杏兒在個人社交平台亦不時騷家庭照分享家庭生活照。雖然擁有幸福家庭生活。

不過，胡杏兒仍事業心重，家庭事業兩兼顧繼續拍劇，主攻內地市場實行北上搵真銀。

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胡杏兒丈夫︱夜店展現型佬魅力

至於曾有「港姐殺手」之稱李乘德，雖然已經52歲，但保養得十分好，仍然是型佬一名。今日有傳媒報道，他到酒吧出席朋友為其舉行的生日派對，而太太胡杏兒未有同行。

場內有不少辣妹，李乘德兩杯落肚「孔雀開屏」大展型佬魅力，與場內美女貼身玩自拍，更肉緊地攬抱兼錫面，同時還細聲講、大聲笑。不過他也懂節制，玩至半夜盡興歸自行回家。

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胡杏兒丈夫︱霸氣護李乘德

李乘德在與胡杏兒交往前，曾與李施嬅拍拖，因此被封「港姐殺手」。婚後，因為杏兒相當勤力北上工作，另一方面在社交媒體不時見李乘德湊仔，由此惹網民曾嘲李乘德為「世紀軟飯王」。

在2021年，李乘德對網民嘲諷曾高EQ回應，淡定回應︰「多謝關心。可能你唔知，本人用心做嘢做咗幾十年。現在有幾間公司，條隊唔算好大，得幾十人。但托賴，今年的生意唔錯，可以比到少少時間我陪小朋友。家庭和小朋友係最重要。希望你都會明白，酒吧仍然喺度，多謝關心。得閒落去飲杯嘢。我請。祝你健康開心快樂。」

當年，杏兒用發英文在社交平台發文霸氣護夫，稱：「他多年來一直努力工作及養家，並已建立非常成功的事業，我可以說，如果他不想上班，是絕對可以的，不是因為我，而是他歷年來、包括在認識我之前，他在事業上已付出不少心機和努力。」

她更指自己常返內地工作，感激丈夫照顧家庭，讓她可以繼續追夢。李乘德以英語幽默回覆：「嘩！感謝李太太，自從你同我一起之後，你的英語更好！」

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胡杏兒丈夫︱坦言曾有「婚姻危機」

另外，杏兒曾在小紅書分享維繫夫妻關係方法，她坦言女性當媽媽後難免將專注力放於子女上，指出這亦是婚姻危機因素之一，稱：「真的會忽視身邊的老公，我覺得婚姻裡面最要留意這一點，是很危險的。」

杏兒更承認自己也曾面對此問題，說：「我生了小孩之後，曾經有段時間，我的眼裡只有我的孩子，完全看不見任何人，包括我的老公，幸好我的老公當時有提醒我，他對我說：『你要記得我的存在呀』。」

然後她續指：「幸好我老公有這種洞察力，會跟我說他的感受，當時在照顧孩子方面他是很幫忙。」最後杏兒語重深長說：「你身邊那個人應該是比你孩子更重要的人。」

▲ 胡杏兒去年曾在社交平台直言自己也曾面對婚姻危機。

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