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視后開騷︱胡定欣巡迴音樂會東莞站結束　譚俊彥任嘉賓合唱《靈魂人物》

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撰文： 文體藝online

發布時間： 17 分鐘前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

胡定欣和各地粉絲合照。

【胡定欣 / 譚俊彥 / 樂易玲】日前，胡定欣一改演員身份，開始音樂巡演之旅。在東莞太空間Livehouse舉行的《胡定欣Live Circle巡迴音樂會》，看點多多，全球各地的粉絲熱情捧場。

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Live Circle︱胡定欣譚俊彥再度同台

音樂會上，定欣特別邀請了譚俊彥（Shaun）作為嘉賓，兩人曾在電視電影《尋夢琴澳》中合作，並共同演唱了插曲《靈魂人物》。

定欣透露，當她得知可以舉辦第二場音樂會時，第一個想到的就是Shaun，因為他們之間的合作非常愉快，且音樂上的默契十足。

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Live Circle︱胡定欣真誠對話觀眾

今次是定欣繼佛山站後，第二站舉辦個人音樂會，音樂會上定欣分享了她的成長故事，並解釋了「Live Circle」的意義，說：「這個名字代表著我絕對希望通過每首歌，讓觀眾知道我的故事，讓大家知道我真的很喜歡唱歌，更深入地了解我的成長經歷。」

這場音樂會不僅吸引了來自東莞本地的觀眾，更有來自各地甚至德國的粉絲專程前來支持，現場氣氛熱烈，胡定欣與觀眾互動頻繁，展現唱歌另一面魅力。定欣提到，這次音樂會不僅是一個唱歌的演出機會，更是一個與觀眾面對面溝通的平台，這對她來說意義非凡。

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Live Circle︱眾星到場支持胡定欣

本次演出，定欣的父母、樂易玲、監製潘嘉德、羅永賢、舞蹈老師李艾琳及圈中好友蔡潔等都親自到場支持，令定欣非常感動，說：「每一次的個人專場都是一次新的挑戰和成長，希望未來能夠將「Live Circle」帶到更多的城市，與不同地方的觀眾見面，分享我的音樂和故事。」

定欣的「Live Circle巡迴音樂會」不僅展現了她對唱歌的熱愛，也讓觀眾看到了她作為一個全方位藝人的多面性。未來，她希望能繼續在音樂的道路上探索，並與更多的觀眾分享她的音樂旅程。

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