校長專欄｜小三學生栽種太陽花學成功需苦幹　黃永樹校長：希望花開早便要勤澆灌

【保良局黃永樹小學】如果你今天打盹，只會一世做夢。只有孜孜不倦地學習的人，未來才可以圓夢。



又是種植太陽花的季節。近月，保良局黃永樹小學三年級的同學都忙著種植自己親自播種的太陽花。無論是清晨、小息、抑或是放學後，學校泳池外的小路兩旁，擺滿了一盆盆的新苗。一個個太陽花的「勤勞天使」，在這小徑上來來回回，忙著提著小水壺澆灌太陽花的幼苗。

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如斯情境，令我想起胡適之先生〈希望〉詩：「我從山中來，帶得蘭花草。種在小園中，希望開花早。一日望三回，望到花時過。急壞種花人，苞也無一個。眼見秋天到，移花供在家。明年春風回，祝汝滿盆花。」這首詩收錄在現代中國新文學史上的第一本白話詩集——《嘗試集》。詩寫的是詩人悉心照料朋友送的蘭花草，希望它能早日含苞綻放。

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雖然同學們還要花點兒日子，太陽花才會盛開。可是，大家已不用等耐，那是新圖書館現已重新投入服務呢。新建的圖書館特意遷館到學校的地面層，爲的是可以全天候開放予學生和家長使用。圖書館的裝潢以木質色調爲主，書架靠墻直竪到天花，如同一個「知識森林」，充滿書香氣息。這是一個現代化的智慧型圖書館，它引進了無綫射頻識別技術，可簡化處理借閱和歸還圖書的流程。

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另外，新圖書館既增加了實體書的藏書量，也新購了數以百本的電子圖書，使大家可以體驗不同的閱讀經驗。館內更安裝了巨型屏幕，好讓定期舉辦真人圖書館的活動，讓不同背景的講者分享個人的故事，使我們可以品味人生的不同味道。

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如果你希望花開早，便得要勤于澆灌，適時施肥，使土壤生成養分。然而，我們經常急於收穫，忘卻成功需苦幹的道理。同樣地，如要在書架上創造傳奇，便要記著發人深省的說話：每一本書籍，是智者把思想變成墨水；每一次閱讀，是讀者把墨水變成自己的思想。

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