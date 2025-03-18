營養補充︱剛過30歲身體就變差？營養師揭5類營養素必吃　上班前只吃B雜並不夠

【營養素／維他命／心臟健康／免疫力】時光荏苒，歲月的刻痕不僅在容顏上留下印記，更在體內悄然改變著我們的生理結構與機能。眾所周知，男性與女性的先天生理差異顯著，但隨著年齡的增長以及所處生活階段的更迭，彼此間的營養需求亦會產生微妙的變化。張語希營養師指出，無論男女皆應審慎檢視自身當下的身體狀況與生活型態，並提醒除了B雜，還有5種營養也要補充。

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營養補充︱中壯年男性的營養補充指南

對於20至40歲的年輕男性而言，正在歷經體格強健、精力充沛的黃金時期；而因此足夠的「蛋白質」攝取，如同建造堅固房屋的樑柱，能有效幫助肌肉組織的修復與成長。另外，年輕男性肩負工作與生活的多重壓力，「維他命B雜」則扮演著不可或缺的幕後推手，能有效促進身體的能量代謝、驅散疲勞，使人常保充沛的體力與敏捷的思緒。

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再者，環境污染與紫外線的侵襲無所不在， 「維他命E」作為一種強效的抗氧化劑 ，如同「肌膚的守護神」，有助於抵抗自由基的侵害，維護皮膚的健康光澤，延緩歲月痕跡。隨著男性步入40-60歲的中年階段 ，男性體內的生理機能將逐漸產生變化，其中最為顯著的便是睪固酮的逐步下降。此時，適時補充「鋅」與「鎂」 ，猶如為健康的引擎注入潤滑劑，有助維持生殖系統的健康與肌肉功能的正常運作，從容應對即將到來的熟齡生活。

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心血管健康在男性中年階段的重要性日益凸顯， 「Omega-3脂肪酸」可說是血管的清道夫，有助於降低有害的膽固醇水平、保護心臟健康與血流通暢，並減輕體內的炎症反應。另外也建議中年男性補充「益生菌」，促進腸道菌群的平衡，增強身體的免疫防禦系統，維持良好的消化機能與整體健康。

營養補充︱營養師建議女性：「6大營養」要補對

對於20-40歲的年輕女性而言，月經週期來臨時往往伴隨著「鐵質」流失，容易使女性感到疲憊乏力、甚至出現貧血狀況。為此，適時補鐵有助於維持飽滿的體力與穩定的精神狀態，亦有助於遠離貧血的困擾。若有懷孕計劃的女性，「葉酸」的補充則更顯重要，能夠有效預防胎兒神經管缺損，促進胎兒的健康發育。

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年輕女性也應關注「維他命D」的補充，促進身體對鈣質的吸收，並維持骨骼的強健，為步入熟齡後的骨骼健康打下堅實基礎。步入40-60 歲的中年階段 ，尤其經歷更年期後，女性體內的荷爾蒙將會發生顯著變化，骨密度也可能隨之逐漸下降。此時， 同時補充「鈣質」與「維他命D」，兩者相輔相成之下能有效減緩骨質疏鬆的風險，守護骨骼健康。

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不可避免地，女性步入中年後，體內的「膠原蛋白」明顯流失，導致肌膚彈性下降，皺紋悄然爬上眼角。因此，適當補充膠原蛋白，有助於維持肌膚的彈性與光澤、延緩衰老進程，並有益於關節健康。此外，「維他命C」作為一種重要的抗氧化劑，能有效對抗自由基的損害，同時亦能促進膠原蛋白的生成，維持皮膚的健康與彈性，並增強身體的免疫力。

綜合上述，男性與女性在不同的人生階段，對各類營養素的需求不盡相同，建議民眾仍以均衡飲食做為獲取營養的主要途徑，保健食品僅能作為輔助手段。為能更精確地掌握自身的營養需求，建議定期進行身體健康檢查，並諮詢專業營養師或醫師的意見，以便制定個人化的營養補充方案，讓你/妳無論在哪個人生階段，都能活得健康與自在！

內容獲「潮健康／張語希營養師」授權轉載。

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