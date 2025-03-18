李兆基逝世︱李兆基6歲學做生意曾睹夥計「偷金」1原因不告發　自研鑄金術12歲做掌櫃

▲ 李兆基自幼就有生意頭腦。

【恒基/恒基地產/李兆基/李兆基逝世】恒基地產創辦人李兆基昨日(17日)與世長辭，李兆基是商界奇才，創立了千億的地產王國。其實在他童年時，已經甚具生意頭腦，家族經營金舖及銀號生意，他曾目睹有夥計「偷金」，但因為一種原因選擇不向父親告發，及後他自研鑄金術，待自己掌握技術後，就出任掌櫃，幫父親打理生意。

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據梁鳳儀執筆的《李兆基博士傳記》所記述，李兆基出生於1928年，祖藉廣東順德，由於家中排行第四，故有「四叔」稱號。

其父親李介甫在上世紀20年代中葉在順德開設「天寶榮金鋪」和「永生寶號」，經營黃金、匯兌、外幣買賣。四叔6歲起便學做家族生意，後來，由於他想更了解鎔金打金的程序，無意中發現店裡的鑄金匠在鎔金時偷偷混入其他雜質，省下的金則中飽私囊。

李兆基不告發偷金夥計自研鑄金術

但李兆基當時選擇不向父親告發，皆因鑄金這門手藝不是很多人精通，他怕一旦告發，家族生意會後繼無人，於是決定自行鑽研黃金技術。到12歲之齡，李兆基便學懂了看金、化金、鎔金等技術，甚至出任金舖掌櫃。

直到1948年，當年20歲的李兆基帶著1000元隻身到香港發展。後來他見到香港住屋需求大增，遂涉足地產，李兆基、新地創辦人郭得勝、金融界教父級人馬馮景禧以商界「三劍俠」於1958年與另外5名股東合資組成「永業企業」，再於1963年「新鴻基企業」，名字分別來自馮景禧的「新禧公司」、郭得勝的「鴻昌行」和李兆基名字。

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1970年代，三人其後再分道揚鑣，李兆基在1973年創辦恒基兆業，1981年分拆恒地上市。李兆基與新地一直維持友好關係，即使郭得勝於1990年代過身，李兆基一直保留新地董事職位，直至2019年從恒地榮休，在2020年才退出新地董事會。

李兆基的上市王國業務廣泛，恒基系在香港共有6家上市公司，橫跨地產、零售、能源和交通等，在2019年四叔退任主席時，市值合計近5,500億元。

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