凍齡女神丨40歲傅穎近況曝光身體亮紅燈　出街無人認得疑哭訴回應缺席Cookies合體

【傅穎／鄧麗欣／Cookies合體】鄧麗欣紅館演唱會於3月16日尾場時，因與Cookies另外6位成員驚喜合體兼大合唱，旋即掀起網民不少回憶。不過，由於傅穎（Theresa，現名傅寶誼）缺席，令早前她與Cookies成員不和的傳聞再受關注，而其後傅穎更疑似在社交平台上直播，並流淚回應事件。

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有網民近日在社交平台曬出傅穎在內地社交平台的直播片段，片中傅穎哭著表示「在互聯網，大部分喜歡留言的都是鍵盤俠」，疑是回應被指沒出席鄧麗欣演唱會的言論。

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事實上，近年主力於內地掘金的傳穎，不時會於社交平台發布影片及照片更新自己的狀況。她3月頭時才發影片指因為有空，她於是身穿便服於杭州區內搭車閒逛打發時間。片中，頭戴Cap帽、身穿休閒服的傅穎坐巴士出遊，並於人氣餐廳用餐。而即使周邊滿是人群，傅穎卻依舊未有被認出，繼續施施然用餐。

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傅穎近況丨茹素2年身體亮紅燈

傳穎早前曾表示，過去兩年都是吃素，而原因是單純想吃，但中醫卻指她「氣若游絲」，而她亦知道身體狀況已亮起紅燈，只好乖乖聽話重新吃點肉，又自責自己不懂得要營養均衡，因而出事。

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傅穎近況丨20個養生美容好習慣

傅穎雖然年屆40歲，但外表身材依然保養得宜，她過去曾分享過20個養生美容好習慣，想擁有逆齡少女皮膚的話，可以參考！

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同場加映: 細數Cookies九餅近況

鄧麗欣（Stephy）一連三場紅館演唱會《STEP by STEPHY》於3月16日舉行尾最後一場，當中前Cookies 6名成員包括吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）均有亮相，並合唱《心急人上》及《Forever Friends》。這次合體亦掀起了網民不少回憶殺，並好奇Cookies各前成員的近況。

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