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李兆基逝世｜徐子淇「8年抱4」獲老爺李兆基贈逾10億　四叔豪買地皮為孫兒建李氏大宅

家事百科

撰文： 艾維

發布時間： 58 分鐘前

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「千億新抱」徐子淇獲老爺李兆基疼錫，「8年抱4」穩袋10億。

【李兆基/徐子淇/恒基】恒基地產創辦人李兆基「四叔」昨日（17日）逝世，享壽97歲，李兆基一向重視家庭生活，對家人十分疼愛。當年徐子淇嫁給其次子李家誠後，短短8年間育有4名子女，成為「8年抱4」的典範，而徐子淇更獲得老爺李兆基逾10億的犒賞。

徐子淇與李家誠於2006年結婚，據傳當時她的娘家收到1億元禮金，而李兆基還特意送出「惠苑」（Eva Court）一層單位作為次子的結婚禮物。

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李兆基逝世｜豪擲18.2億買地皮建屋

2007年7月，徐子淇誕下大女晞彤，2009年5月再添次女晞兒，看到新抱積極為李家繼後香燈，李兆基再次送出豪宅作為犒賞。有傳他再度贈送「惠苑」一層單位。此外，這位闊綽的爺爺更為兩位孫女成立了5千萬港元的教育基金。

2011年，徐子淇為李家誕下首位男孫李俊熹，李兆基不僅向員工派發大利是，還為孫仔成立3億元的教育基金，並斥資1.1億元購買遊艇，供家人出海享樂。及至2015年，徐子淇再度添丁，誕下次子李建熹。

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李兆基在恒基旗下物業「惠苑」居住近40年，據說因兒子李家誠一句「屋企人想住大屋」，李兆基決定為孫兒們搬到更大的家。

2010年，李兆基以18.2億元從許世勳家族手中投得山頂白加道35號地皮，建造「李氏皇宮」，大宅於2018年取得入伙紙，李兆基三代同堂正式入住，該大宅設有三幢洋房，面積達26,756平方呎，內部設有泳池及16個車位。

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李兆基逝世｜四叔送新抱$15萬補品坐月

徐子淇曾在訪問中大讚李兆基非常疼愛她，並曾鼓勵她為李家多生幾個孩子。

李兆基也曾透露在徐子淇坐月期間，為她準備了冬草蟲和花膠補身，僅補品花費便高達15萬港元。他還為新抱聘請陪月員及兩名護士，24小時悉心照料，足見這位老爺對新抱的關愛。

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