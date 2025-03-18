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李兆基逝世｜四叔李兆基年過90雙手仍滑溜　最愛用1物護膚平民價只需$200

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

李兆基（四叔）最愛用馬油護膚，年過90雙手仍滑淨。

恒基地產創辦人李兆基（四叔）於昨日（17）逝世，享年97歲。四叔自2019年退任恒地主席後，甚少出席公開活動，但早年出席公開活動時，仍保養得宜，雙手更是「滑溜溜」，當時他透露是自己的護膚之道是使用馬油。

李兆基逝世｜四叔最愛使用馬油護膚

恒地公關主顏雪芳曾透露，有次跟四叔握手時好驚訝：「佢對手點解咁滑？」，追問之下才知道原來四叔是馬油的「粉絲」！原來四叔平日會自備一小樽北海道馬油傍身，不時便會搽手搽面滋潤下，所以即使是耄耋之年，雙手依然滑淨。

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而該盒馬油是橙色瓶包裝的熊牧場馬油Q10配合，Q10被稱為有「返老還童之效」，更有多種功效和用法。

點擊大圖睇馬油11大功效及用法

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李兆基逝世｜5點分辨最靚馬油

市面上眾多馬油產品，如何分辨最靚馬油？大家可以參考以下5點！

1.取自北海道日高馬種，即是跑贏靚蝦王的馬種，在其後頸背抽取的馬油，飽和脂肪酸含量最高。

2.100%高純。

3.嬰兒也可食用（純馬脂肪無添加，嬰兒吮食手指也不怕）。

4.經日本政府厚生勞動省審批，認證准許印上「藥用」兩字。

5.要知道是否日本製造及日人也採用，將品牌名字及地址放上網一查便知。

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