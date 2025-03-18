青少年計劃｜小學生化身小警察模擬處理突發案件　總警司冀培養領導力未來貢獻社會

▲ 「足跡小將」訓練計劃為期一年，透過多元活動培養小學生領導力及社會責任感。是次演練透過角色代入，讓學員親身理解警察職責的複雜性，同時促進警民互信。

將軍澳警區「將軍O的足跡」轄下青少年計劃「足跡小將」於3月15日舉行「模擬警察處理突發案件」實戰演練，學員透過逼真的場景學習處理交通意外及傷人案件。是次訓練邀請到將軍澳警區指揮官麥文禹總警司及將軍澳警區助理指揮官（行政）譚振熙警司親臨督導，由危機處理以至團隊協作，全面評核學員實戰表現及給予專業意見。

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學員在資深戰術教官指導下，模擬了兩個情境：首先處理交通意外現場，執行疏導交通、救助傷者與蒐證；隨後應對街頭糾紛演變的傷人案件，需即時控制場面、安撫涉事者並依法追輯兇徒。學員靈活運用講座所學的溝通技巧與危機應變策略，迅速制定行動方案。譚振熙警司讚揚學員展現冷靜判斷與團隊協作能力，並強調「執法需兼顧專業與同理心」。在完成上述兩個演練後，活動還特別安排了一場未預先告知的恐襲演習，測試學員在突發危機中的反應。學員需迅速判斷並採取「閃、避、求」等應對策略，以確保自身安全。

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演練結束後，學員獲安排前往警署餐廳嘗試「碟頭飯」，席間將軍澳警區指揮官麥文禹總警司與學員親切交談，了解他們對活動的看法及感受。麥文禹總警司對學員的表現表示讚賞，並鼓勵他們將所學應用於日常生活中，培養責任感與領導力。

「足跡小將」訓練計劃為期一年，透過多元活動培養小學生領導力及社會責任感。是次演練透過角色代入，讓學員親身理解警察職責的複雜性，同時促進警民互信。參與學員亦指活動讓他們加深理解警察的日常工作，冀未來能貢獻社會。

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