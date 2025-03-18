  • 18°C
香港時間：2025318日 (二) 18:59

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李兆基逝世｜李兆基8大致富哲學金句　四叔勸年輕人先賺錢：經濟未定不宜早婚

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

李兆基8大致富哲學金句，勸年輕人先穩經濟再成家 「經濟未定，不宜早婚」。

【恒基地產/李兆基/四叔】李兆基不僅是商界傳奇，更以智慧金句啟發無數人。他提醒年輕人「經濟未定，不宜早婚」，強調事業基礎的重要性，提供了寶貴的人生指南，即睇「四叔」8大致富哲學金句。

李兆基8大致富哲學金句

1.「我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善」

李兆基曾在2001年出版的自傳透露，曾許下做慈善心願。當恒指升至3萬點時，每年捐10億元做慈善；若升至4萬點，更會加碼至20億元。2017年恒指突破3萬點，他兌現承諾，展現其「取之社會，用之社會」的理念。

2.「經濟未定，不宜早婚」

李兆基認為，太早結婚會帶來家庭負擔，要養兒育女，又要供書教學，便很難有餘錢，影響事業發展。他強調年輕人應先打好經濟基礎，才能更好地承擔家庭責任。

3.「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」

他提醒年輕人選擇行業要謹慎，順應時勢才能致富；而女性選擇伴侶亦需慎重，以免影響一生幸福。

點擊圖片放大
+8
+7

4.「要有第一桶金，以錢賺錢」

李兆基強調「本金」的重要性，認為只要善用複利，即使小額資金也能滾出巨大財富。李兆基提到，如果由20歲起，以1萬元本金計算，每月有2%利潤，每年息疊息計，50年後，就會變成4.68億元，所以先要有「本」最重要。

5.「搵錢要成功，使錢要成功」

李兆基主張賺錢與花錢同樣重要，他鼓勵人們積極參與公益事業，不僅要出錢，更要出力、出計劃，這樣才能真正體現「使錢成功」的境界。

最新影片︰

童學園
視障音樂家｜看不見音符憑毅力奏出音樂人生　香港傑青蕭凱恩：把不可能變成I'm possible

6.「我唔係股神，只是股民」

儘管被譽為「亞洲股神」，李兆基謙虛自嘲只是「冒牌股神」，並坦言市場波動難以預測，要保持謹慎和學習的態度。

7.「做慈善要『四両撥千斤』」

李兆基認為慈善應講究策略，「四兩撥千斤」「以小博大」的效果，透過槓桿原理「一傳十、十傳百」擴大影響力，讓善行發揮最大效益。他設立的「香港培華教育基金會」及「百萬農民培訓計劃」等項目，以較少的投入取得了最大的社會效益。

8.「願以99%家財換回30年青春」

李兆基坦言年輕時事業第一，其次為財富、健康及家庭，但現在健康排首位，依次才是家庭、事業及財富。所以當被問到是否願意以一半身家，換取年輕20年時，李兆基說：「別說少一半身家，少99%家財而換回30年青春，我也願意。」

更多相關內容︰

李兆基逝世｜七師傅「七星連珠」論再中　預言李姓富豪今年易出事︰我見到佢去世

李兆基逝世︱李兆基6歲學做生意曾睹夥計「偷金」1原因不告發　自研鑄金術12歲做掌櫃

李兆基逝世｜長子李家傑找代母誕3子李兆基9年抱7孫　稱抱孫開心過賺大錢設3億教育基金

李兆基逝世｜七師傅「七星連珠」論再中　預言李姓富豪今年易出事︰我見到佢去世

李兆基逝世｜抱孫即向員工派萬元大利是 李兆基9年抱7孫派5300萬

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

李兆基逝世｜抱孫即向員工派萬元大利是 李兆基9年抱7孫派5300萬
20:19 2025/03/17
李兆基逝世｜抱孫即向員工派萬元大利是 李兆基9年抱7孫派5300萬
李兆基逝世｜七師傅「七星連珠」論再中　預言李姓富豪今年易出事︰我見到佢去世
今日 10:55
李兆基逝世｜七師傅「七星連珠」論再中　預言李姓富豪今年易出事︰我見到佢去世
李兆基逝世｜長子李家傑找代母誕3子李兆基9年抱7孫　稱抱孫開心過賺大錢設3億教育基金
今日 12:27
李兆基逝世｜長子李家傑找代母誕3子李兆基9年抱7孫　稱抱孫開心過賺大錢設3億教育基金
李兆基逝世︱李兆基6歲學做生意曾睹夥計「偷金」1原因不告發　自研鑄金術12歲做掌櫃
今日 12:37
李兆基逝世︱李兆基6歲學做生意曾睹夥計「偷金」1原因不告發　自研鑄金術12歲做掌櫃

你可能感興趣

李兆基逝世｜抱孫即向員工派萬元大利是 李兆基9年抱7孫派5300萬
20:19 2025/03/17
李兆基逝世｜抱孫即向員工派萬元大利是 李兆基9年抱7孫派5300萬
李兆基逝世｜七師傅「七星連珠」論再中　預言李姓富豪今年易出事︰我見到佢去世
今日 10:55
李兆基逝世｜七師傅「七星連珠」論再中　預言李姓富豪今年易出事︰我見到佢去世
李兆基逝世｜長子李家傑找代母誕3子李兆基9年抱7孫　稱抱孫開心過賺大錢設3億教育基金
今日 12:27
李兆基逝世｜長子李家傑找代母誕3子李兆基9年抱7孫　稱抱孫開心過賺大錢設3億教育基金
生活智慧 家庭教育 李兆基（商人） 地產 恒基 亞洲

最高瀏覽

胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
胡杏兒丈夫︱李乘德夜店開P狂攬靚女斷正　胡杏兒曾坦言遇婚姻危機
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚
肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】
肝病警號｜30歲女玩Filter「晒玉掌」　網民見2位置有異樣促檢查　驚揭肝硬化兼脂肪肝【附肝功能變差4大警號】
急症室最長等候時間（03月18日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月18日 時間16:05）