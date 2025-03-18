李兆基逝世｜李兆基8大致富哲學金句　四叔勸年輕人先賺錢：經濟未定不宜早婚

▲ 李兆基8大致富哲學金句，勸年輕人先穩經濟再成家 「經濟未定，不宜早婚」。

【恒基地產/李兆基/四叔】李兆基不僅是商界傳奇，更以智慧金句啟發無數人。他提醒年輕人「經濟未定，不宜早婚」，強調事業基礎的重要性，提供了寶貴的人生指南，即睇「四叔」8大致富哲學金句。

▲ 李兆基8大致富哲學金句

1.「我的願望是在恒生指數3萬點時，每年捐出10億元做慈善」

李兆基曾在2001年出版的自傳透露，曾許下做慈善心願。當恒指升至3萬點時，每年捐10億元做慈善；若升至4萬點，更會加碼至20億元。2017年恒指突破3萬點，他兌現承諾，展現其「取之社會，用之社會」的理念。

2.「經濟未定，不宜早婚」

李兆基認為，太早結婚會帶來家庭負擔，要養兒育女，又要供書教學，便很難有餘錢，影響事業發展。他強調年輕人應先打好經濟基礎，才能更好地承擔家庭責任。

3.「男最怕入錯行，女最怕嫁錯郎」

他提醒年輕人選擇行業要謹慎，順應時勢才能致富；而女性選擇伴侶亦需慎重，以免影響一生幸福。

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4.「要有第一桶金，以錢賺錢」

李兆基強調「本金」的重要性，認為只要善用複利，即使小額資金也能滾出巨大財富。李兆基提到，如果由20歲起，以1萬元本金計算，每月有2%利潤，每年息疊息計，50年後，就會變成4.68億元，所以先要有「本」最重要。

5.「搵錢要成功，使錢要成功」

李兆基主張賺錢與花錢同樣重要，他鼓勵人們積極參與公益事業，不僅要出錢，更要出力、出計劃，這樣才能真正體現「使錢成功」的境界。

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6.「我唔係股神，只是股民」

儘管被譽為「亞洲股神」，李兆基謙虛自嘲只是「冒牌股神」，並坦言市場波動難以預測，要保持謹慎和學習的態度。

7.「做慈善要『四両撥千斤』」

李兆基認為慈善應講究策略，「四兩撥千斤」「以小博大」的效果，透過槓桿原理「一傳十、十傳百」擴大影響力，讓善行發揮最大效益。他設立的「香港培華教育基金會」及「百萬農民培訓計劃」等項目，以較少的投入取得了最大的社會效益。

8.「願以99%家財換回30年青春」

李兆基坦言年輕時事業第一，其次為財富、健康及家庭，但現在健康排首位，依次才是家庭、事業及財富。所以當被問到是否願意以一半身家，換取年輕20年時，李兆基說：「別說少一半身家，少99%家財而換回30年青春，我也願意。」

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