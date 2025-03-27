港漂生活︱內地女在港讀書兼職洗碗工 稱《難哄》劇情節合理任何職業都應被尊重
撰文： 文體藝online
發布時間： 59 分鐘前
【難哄 / 小紅書 / 章若楠 / 洗碗工】近日，大陸熱播且完結的青春愛情電視劇《難哄》有諸多男女主在香港的鏡頭，除吸引內地遊客前來打卡，還引發熱議。
劇中，章若楠飾演的溫以凡大學畢業後成為記者，之後為逃離噩夢前往香港熱門茶餐廳「炳記」做洗碗工。網友對此直呼「不符合獨立女主身份」。
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港漂生活︱內地女分享在香港經歷
發帖的內地女之前是內地國企職員，辭職來香港讀書後在某蛋糕店做了3個月兼職，都稱「從來沒想過自己會有這樣的體驗」。在這份工作中，她需要靈活流動到不同崗位，如洗盤子、整理麵包和收銀。這些工作內容，都是網友印象中要求低、不體面的。
但在該女眼裡，這份工作好處多多。首先，它離居住地近，便於返工；其次，她能夠在工作中熟悉粵語、了解香港文化，掌握基本技能；甚至她還結識了不少朋友，其中不乏已經擁有個人品牌的大佬。
此外，她還向小紅書網友解釋香港「多職並行，務實謀生」的現象，稱讚「每一份工作背後都是不同的體驗和收穫」。
港漂生活︱網友對高學歷打體力工意見不一
網友對劇中年輕、高學歷女主來香港洗碗的爭議，主要聚焦在這樣的工作「沒有專業性」，更是評價她「純屬沒苦硬吃」。網友支招，在現實中，這樣面容姣好的女生可以做自媒體，或是當模特，更「體面自在」。
但也存在認為劇中情節合理，對高學歷人士參與基礎工作的理解。在他們看來，洗碗工這類兼職穩定，「幹完就有錢拿」，能保障收入。而自媒體發展除了需要個人能力，更講求運氣，不一定能夠依靠它自力更生。
也有人同樣分享了自己的兼職經歷，在國外讀書期間選擇洗碗，「因為生活成本真的很高」。
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