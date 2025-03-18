公營醫療收費調整｜李家超強調無削醫療開支　議員籲三思：憂病人延醫衝急症室

▲ 政府目標本月內收費調整方案的細節。（資料圖片）

政府日前表示，正考慮公立醫院門診病人進行電腦掃描及磁力共振等複雜的影像檢查，需要逐項收費。行政長官李家超今日（18日）指目標本月內公布收費調整方案的細節，強調不是為了削減政府醫療開支。有議員指界定危急及危殆病情有難度，又擔心出現病人延醫衝急症室情況，籲政府三思。

公營醫療收費檢討公布在即，早前有消息指，當局擬將急症室收費實施兩級制，較高危的兩級即「危殆」及「危急」病人免費，而「緊急」、「次緊急」及「非緊急」病人就加價，由目前180元，增至300至400元；若落實流傳方案，加價幅度達66%至1倍多不等。按去年急症室分流病人的比例推算，料約9成半急症室病人要多付費用。

李家超今早出席行會前表示，已向醫務衞生局提出3個原則，作為今次醫療改革中有關收費檢討收費的方向，並已敦促局方盡快完成檢討，目標本月內公布細節。他強調這不是一項削減政府醫療開支的措施，只是為了提高效率而重新調整開支分布。他續說，需將有需要使用服務的人士放在首位，包括有經濟困難的人及較危重病人。他亦指，要減少資源浪費，包括藥物及服務浪費。

議員：界定危急及危殆有難度 易造成醫患爭拗

身兼立法會衞生事務委員會委員的議員陳凱欣則在電台節目表示，理解公營醫療成本高，政府補貼不少，急症室屢屢出現處理非急症的病人的情況，醫管局調整收費有其原因；惟界定危急及危殆會有難度，易造成醫患爭拗，或會出現病人延醫，衝急症室的情況，政府應三思而行。

消息指急症室收費或採取兩級制，陳凱欣擔心界定危殆及危急，容易引發病人於分流站與工作人員或醫生爭拗；急症室首要是救人醫病，這樣可能變相加重醫護壓力 。她舉例指，如病人患流感，入院時可能只是呼吸輕微急促，入院又很快有變化，觸發肺炎等，擔心會影響行政與醫護關係。

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