產後修身︱產後腹直肌分離盆骨擴大失自信　34歲靚媽體驗紮身收骨架輕鬆回復纖腰

▲ 產後腹直肌分離盆骨擴大失自信 34歲靚媽體驗紮身收骨架輕鬆回復纖腰

【產後修身／紮身／紮肚／腹直肌分離／矯正骨架】好多媽媽面對產後身形走樣都會感到焦慮，甚至出現腹直肌分離、下盤變寬、水腫背痛等健康問題。這時就需要「紮身」技術幫助修身！身體重新還原修復後奠定健康基礎，更能有助再度懷孕時避免累積損害。

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34歲兩孩媽媽產後「大走樣」

今年34歲、已生了兩胎的靚媽Zoey接受TOPick訪問，分享產後經驗。她表示，自己在2020年開刀生下第一胎，產後身體出現水腫，身形發生了很大變化，例如盆骨擴大、下盤變寬，完全無法穿回以前的褲子；同時還有嚴重的腹直肌分離，「有三指那麽寬」，腹部幾乎沒有肌肉，讓她喪失了自信。

體驗「紮身」找回自信

產後陷入身形焦慮的Zoey，發現坊間有不少產後紮肚療程。經網上搜集資料，她最終選定一間有口碑，少數可以全身完整修復修型的品牌：

坊間的紮肚中心主要強調紮肚，而我選擇的中心就主張全身完整修復修型，所以揀時就比較容易決定。而且，該店歷史悠久，是全港首間產後紮身專門店，眾多實證口碑，亦是城中名媛明星御用產後修身團隊，所以更有信心。

Zoey在生完第一胎隔約三個月的時間，便前往體驗紮身療程。Zoey稱，由於當時身體較水腫，治療師通過獨家手法，精準地拆解變形部位及增加身體去水腫及排毒能力，成功幫助矯形及收緊線條。同時，治療師針對脂肪積聚部位，使用醫療級的機器溶脂以及緊膚，同時做肌肉訓練，亦成功幫助改善身形及修身：

直到我來到紮身後，才重新找回了以前的褲子！

Zoey描述，初體驗紮身感覺並不覺得辛苦，透過治療師度身訂造的紮身，不但不會移位或變形，而且靈活性極高又貼身。在每日6至8小時的紮身期間，也能輕鬆出做高難度動作，絕對不影響日常生活，無論是出門逛街、開車、蹲下、上班等，都沒有任何問題，讓Zoey喜出望外：

好多朋友表示之前的紮肚經驗，不但無法達到修腰修身效果，更帶來嚴重的健康問題，如腰痛、壓到子宮及膀胱，導致子宮下垂及尿滲問題。但原來真正度身訂造的紮身能如此輕鬆！

而Zoey在完成這次紮身療程後，手臂、腰間、盆骨、大腿乃至全身都成功修型，因此對療程效果非常滿意。

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第一胎後紮身打好基礎 二胎修身更容易

Zoey在2024年，再用開刀方法生下第二胎，產後同樣出現身材走樣，但和第一胎時的身體變化有所不同。Zoey稱，在生完第二胎後，她發現自己的骨盆前傾嚴重，為改善修復身形，她再度求助紮身。

治療師仔細觀察Zoey的日常習慣及姿勢發現，她的站姿或坐姿均不正確，沒有正確使用肌肉，因此造成痛症，甚至不自覺出現老態。因此，治療師透過紮身技術，幫助Zoey改善姿勢，並指導她如何正確運用肌肉，調整改善初老體態，從而提升了她的身體對齊、促進健康，讓Zoey回復自信。

治療師會用綿布，以人手為身體各部分度身編製出最貼身的「束身衣」，唔鬆唔移位，貼而不勒，我可以隨時坐低、照顧小朋友、工作都完全冇難度。治療師手法精細，會針對我的需求，提供量身訂做的療程。

有了兩次的紮身經驗，Zoey坦言兩次紮身過程感覺相近，都非常舒適有效，尤其是第二胎的身體變化並沒有她想像中嚴重。Zoey將此歸功於第一胎後紮身的成果，幫她奠定了良好健康基礎，從而減低了懷上第二胎後的身形變化。

紮身原理

Maygi Beauty負責人兼療程總監Angie接受TOPick訪問，解釋紮身療程原理。Angie表示，紮身治療師是運用特別技術和恰當力點，精準落在身體正確位置，從而把女士產後擴大的骨架及肌肉拉回原位。

同時，透過獨創的360°紮身技術，承載20年經驗、各國技術精粹、人體結構及肌理知識，經過不斷鑽研及改良，技術已突破一般古法紮肚，從而有效改善腹直肌分離、修復子宮。再配合能量儀器激活細胞，促進復原。

療程所達至的新陳代謝率，相當於「瞓住做運動」，提升消脂排毒能力，令修身效果倍增，能有效地為任何女性全面調校骨架，改造身型。療程期間，治療師會採用有機認證食用草本敷料，為客人暖宮、促進子宮修復、排毒驅風去水及淡化妊娠色素。

▲ Maygi Beauty負責人兼療程總監Angie解答紮身原理。

紮身時限

Angie介紹，紮身黃金期為產後一年內，如果是順產的媽媽，產後4週可以做療程；開刀的媽媽則是建議產後6週。不過Maygi Beauty亦曾用獨創技術，成功幫產後多年的媽媽紮身修身。

療程有分10天療程（最理想為一星期做5天，兩星期完成）、15天療程（最理想為一星期做5天，三星期完成），甚至還有快速的5天療程；有些產後媽媽選用5天療程，效果也很理想。

紮身注意事項

Angie提醒，準媽媽在產前，應作息規律、均衡飲食、調理身體和養成運動習慣；特別是備孕女士若有鍛鍊核心肌肉群，將幫助孕期負重及平衡，減低破壞。而產後媽媽則適合輕柔運動，避免提重物、蹲下，或任個有機會造成二次傷害的動作，例如側身起床。

紮身適用人群

Angie指任何健康女士都可以做紮身修復療程，基本上沒有年齡限制；像是沒有生產過的女性和準新娘，都能做產前修身。治療師會按不同客人的身體狀態，策略性設計個人專屬方案，幫有需要的女士徹底改善身體結構問題，收細骨架同時修身，效果顯著。

不過，Angie提醒，進行紮身若是知識或經驗不足，將是一件危險的事：

收盆骨或者腹直肌，唔係越大力越有效果，好容易造成傷害！

第一胎產後紮身奠定健康基礎

Angie强烈建議，生完BB的媽媽最好在第一胎後就開始紮身，而非選擇在生完第二胎後才開始：

生完第一胎，除了身型會顯得肥胖，更有機會出現內臟移位、子宮下垂、陰道鬆弛及失禁等問題。有經驗的紮身師，不單止可以幫助修細骨架，更可以幫助身體重新「還原修復」，穩定骨架及肌肉狀態，為健康奠定基礎！

相反，如果產後沒有好好紮身修復，有機會累積損害，將來再修復會變得更棘手。另外，在生完第一胎真正修復後，若再度懷孕或再修身，也都會變得更容易。

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