李兆基逝世︱李兆基熱心教育盤點以李兆基命名學校　其中一校曾誕DSE狀元

▲ 李兆基熱心教育，培育人才。

【李兆基逝世/李兆基/四叔】恒地創辦人李兆基於3月17日去世，享年97歲。李兆基一生熱心教育重視人才，本港及海內外大學都有以他的名字命名的學校，又設立多個獎學金鼓勵莘莘學子，根據他個人網站，歷年來捐助香港、內地及海外多間學府，資助校園擴建及改善設施，捐款總額達數十億元。現在統計及盤點一下四叔以他名字命名的學校及學校設施，以懷念這位大慈善家。

最新影片:



李兆基博士熱心於教育慈善事業，捐助了多間學校及教學設施，以下是一些以他命名的學校及大樓的統計，其中天水圍區的香港青年協會李兆基書院於2013年DSE曾誕7科5**狀元謝楚灝。亦是當年新界區唯一一位狀元。謝楚灝在天水圍土生土長，出身草根，靠獎學金幫補學費，當年他的志願是想入讀香港大學的醫科。

中、小學校

1.順德聯誼總會李兆基中學

2.香港青年協會李兆基小學

3.香港青年協會李兆基書院

3.香港兆基創意書院

教學大樓及設施

1.香港恒生大學李兆基綜合大樓

2.香港公開大學李兆基商業管理學院

3.香港科技大學李兆基校園及李兆基商學大樓

4.香港中文大學李兆基樓

5.香港理工大學李兆基樓

6.香港大學李兆基會議中心

7.香港城市大學學生宿舍李兆基堂

8.培僑書院李兆基博士游泳池

9.香港浸會大學李兆基傳理視藝樓

10.佛教善德英文中學兆基雨潤堂

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

海內外的教育貢獻：

1.北京大學李兆基人文學苑

2.清華大學李兆基科技大樓

3.向牛津大學及史丹福大學捐款設立獎學金

4.資助耶魯大學與香港中文大學的中國研究計劃

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

李兆基逝世︱形容教育事業是長遠投資

李兆基曾表示教育事業是長遠投資，「選得好，選得正確，收效與回報就會很大」。李兆基坦言最感到自豪，是一九八二年由他創立，為邊遠貧困地區培訓大批高級管理人才的「培華教育基金」。他形容「培華教育基金」是一生做得最好的慈善事業，「培訓一百二十萬名農民，他們培訓後個個都找到職業，以一家三口計算，等於間接令三百四十萬人受惠；如果我們培訓到二百萬人，受惠人數差不多相等全港人口，以我一人之力幫到那麼多人，很正確，很值得自豪，心也可以很安樂」。

李兆基逝世│「培華教育基金」助120萬農民

李兆基笑稱，從未統計過自己捐了多少錢，但更重要是「一傳十，十傳百」的收效，絕非純粹為救濟而行善。對他而言，最為稱道是慈善事業亦如生意般「一両撥千斤」，他表示，「有時自己拿少許錢出來，加上自己出力，即使出一蚊也等於出了十蚊，別只計較錢碼」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

相關新聞

李兆基逝世｜李兆基8大致富哲學金句 四叔勸年輕人先賺錢：經濟未定不宜早婚

李兆基逝世｜七師傅「七星連珠」論再中 預言李姓富豪今年易出事︰我見到佢去世

李兆基逝世｜抱孫即向員工派萬元大利是 李兆基9年抱7孫派5300萬

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】