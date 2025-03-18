結業潮｜開業10年ZARA元朗分店結業　MUJI無印良品接手巨舖8月開張

▲ 開業10年ZARA元朗分店結業！

【ZARA結業/MUJI開分店】結業潮襲港，不少大型品牌也受到影響，時裝品牌ZARA繼營運了13年的將軍澳店結業，開業近10年的元朗分店近日被印上無印良品字眼的圍版封著，換言之舖位被接手，原來的ZARA已結束營業。

結業潮｜元朗ZARA分店結業

近日有網民於Facebook群組「食在元朗」分享日前經過元朗形點一期時，發現開業近10年的ZARA被封上圍板，而板上印有無印良品的字眼，並寫著「2025年8月開業」，即是話無印良品會接手舖位。同時男裝ZARA亦關閉，由西班牙著名時裝品牌MANGO頂替。時裝品牌ZARA近年開始縮減香港分店，上年將軍澳分店於10月結業後，如今元朗分店亦關閉，香港ZARA只剩9間分店。

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結業潮｜網民感不捨：平時去嗰度消磨時間

結業消息引來大批網民熱議，不少人感到可惜，「呢間Zara由Yoho開到而家，真係無諗過佢會執」、「唔係掛，Zara都執，平時去嗰度消磨時間」、「Zara都好勁，無客都可以頂咁耐」。另外有人指ZARA衣服過時，結業乃是正常，「本身係Zara都幾out，有少少同潮流脱節」、「Zara都好勁，無客都可以頂咁耐」。

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