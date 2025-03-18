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長和賣港口｜港澳辦轉載梁振英社交平台帖文：「商人也有祖國」

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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港澳辦轉載梁振英社交平台帖文：「商人也有祖國」　

長和賣港口風波持續，港澳辦和中聯辦轉載評論文章，質疑有關交易「漠視國家利益」後，社會亦在討論：商人今後是否不能只「在商言商」？全國政協副主席梁振英昨晚就此討論作出回應，其帖文今日獲港澳辦轉載在其網站。

梁振英：商人無祖國 如沒父母被人欺凌

梁振英昨晚在社交平台說，也許香港被外國管治太久了，有些香港商人誤信「商人無祖國」，以為一切「在商言商」。他認為沒有祖國的商人，只會淪為沒有父母被人欺凌的孩子，舉世皆然。梁振英指，「美國商人只能做、只會做符合美國利益的事，不能做任何違反美國利益的事，美國政府只會扶持美國商人，不會扶持外國商人，這就是美國商人和美國的必然關係，其他國家，英國、加拿大、新加坡等，同理。中國，也同理。」

梁振英帖文全文如下：

商人有沒有祖國？

也許香港被外國管治太久了，有些香港商人誤信「商人無祖國」，以為一切「在商言商」。

有眼睛的人都會看到香港當年在英國管治期間被要求對英國經濟的服從和貢獻，有腦袋的人也會想到美國政府對美國企業的扶持、對TikTok的針對和對中國產的船隻的打壓，大家說商人沒有祖國嗎？是「在商言商」嗎？＇

沒有祖國的商人只會淪為沒有父母被人欺凌的孩子，舉世皆然。美國商人只能做、只會做符合美國利益的事，不能做任何違反美國利益的事，美國政府只會扶持美國商人，不會扶持外國商人，這就是美國商人和美國的必然關係，其他國家，英國、加拿大、新加坡等，同理。中國，也同理。

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