長和賣港口｜湯家驊：港府以國安理由介入定捱批　港企要小心考慮是否符國家利益

▲ 行會成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片）

【長和 / 巴拿馬運河 / 湯家驊】長和擬賣港口風波持續，特首李家超昨日稱任何交易須符合法律和規則的要求，引外界關注是否涉及國安法律。據知，有關揣測屬過分解讀，特首的回應，屬港府一直強調的原則，無意指向涉國安法。

行會成員、資深大律師湯家驊指，若特區政府因應國安理由介入肯定會引來鋪天蓋地的批評和抹黑，但英國2021年已通過國安投資法管制對外及外資在本地投資；美國最近亦通過禁止美國企業投資中國及中國企業投資美國。「這些限制傳媒及國際間哼也沒人哼一聲。」

湯家驊續指，若出手巴拿馬運河會給予他國機會進一步扼殺國家國際航運利益，那身為特區企業便要小心考慮，出售是否符合國家利益。「人要飲水思源，你在香港立業成功，是否所有交易只重唯利是圖，不需顧及國家利益？」

長和賣港口｜港澳辦網站續轉載相關報道

另一位行會成員、工聯會會長吳秋北今日亦撰文，不點名批評交易是「跨國巨鱷以資本長臂攫取戰略要津，本地商人拱手相迎。」、「昔年商人閉戶抗敵，今時商人開門揖資。」「某企借港口協議輸利益」。

另外，港澳辦網站繼續轉載相關報道，最新是特首李家超和外交部發言人毛寧昨日的回應。

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