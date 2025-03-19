  • 20°C
香港時間：2025319日 (三) 18:40

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

長和賣港口｜湯家驊：港府以國安理由介入定捱批　港企要小心考慮是否符國家利益

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

行會成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片）

【長和 / 巴拿馬運河 / 湯家驊】長和擬賣港口風波持續，特首李家超昨日稱任何交易須符合法律和規則的要求，引外界關注是否涉及國安法律。據知，有關揣測屬過分解讀，特首的回應，屬港府一直強調的原則，無意指向涉國安法。

行會成員、資深大律師湯家驊指，若特區政府因應國安理由介入肯定會引來鋪天蓋地的批評和抹黑，但英國2021年已通過國安投資法管制對外及外資在本地投資；美國最近亦通過禁止美國企業投資中國及中國企業投資美國。「這些限制傳媒及國際間哼也沒人哼一聲。」

湯家驊續指，若出手巴拿馬運河會給予他國機會進一步扼殺國家國際航運利益，那身為特區企業便要小心考慮，出售是否符合國家利益。「人要飲水思源，你在香港立業成功，是否所有交易只重唯利是圖，不需顧及國家利益？」

長和賣港口｜港澳辦網站續轉載相關報道

另一位行會成員、工聯會會長吳秋北今日亦撰文，不點名批評交易是「跨國巨鱷以資本長臂攫取戰略要津，本地商人拱手相迎。」、「昔年商人閉戶抗敵，今時商人開門揖資。」「某企借港口協議輸利益」。

另外，港澳辦網站繼續轉載相關報道，最新是特首李家超和外交部發言人毛寧昨日的回應。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

長和賣港口｜評論文章批評漠視國家利益籲三思　港澳辦轉載
23:06 2025/03/13
長和賣港口｜評論文章批評漠視國家利益籲三思　港澳辦轉載
長和賣港口｜中聯辦今亦轉載「勿糊塗」評論文章　納「媒體言論」
15:13 2025/03/14
長和賣港口｜中聯辦今亦轉載「勿糊塗」評論文章　納「媒體言論」
長和賣港口｜港澳辦再轉載評論文章　質問所謂「精明」交易有無考量國家民族利益
17:26 2025/03/15
長和賣港口｜港澳辦再轉載評論文章　質問所謂「精明」交易有無考量國家民族利益
長和賣港口｜李家超：社會關切值得重視　任何交易必須符合法規
12:03 2025/03/18
長和賣港口｜李家超：社會關切值得重視　任何交易必須符合法規
長和賣港口｜外交部回應是否就交易展開調查　港澳辦轉載梁振英觀點：商人也有祖國
17:02 2025/03/18
長和賣港口｜外交部回應是否就交易展開調查　港澳辦轉載梁振英觀點：商人也有祖國

你可能感興趣

長和賣港口｜評論文章批評漠視國家利益籲三思　港澳辦轉載
23:06 2025/03/13
長和賣港口｜評論文章批評漠視國家利益籲三思　港澳辦轉載
長和賣港口｜中聯辦今亦轉載「勿糊塗」評論文章　納「媒體言論」
15:13 2025/03/14
長和賣港口｜中聯辦今亦轉載「勿糊塗」評論文章　納「媒體言論」
長和賣港口｜港澳辦再轉載評論文章　質問所謂「精明」交易有無考量國家民族利益
17:26 2025/03/15
長和賣港口｜港澳辦再轉載評論文章　質問所謂「精明」交易有無考量國家民族利益
地緣政治 一國兩制 國安法 湯家驊 吳秋北 巴拿馬運河 巴拿馬 工聯會 香港 英國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
港鐵奇遇｜港鐵大媽為給成年兒子佔座　硬坐小朋友腿上迫其讓位
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
癌症飲食｜癌症名醫點名絕不吃3種營養早餐　1類常見食物恐致4種癌上身
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
胡杏兒丈夫︱李乘德被指背妻夜店「孔雀開屏」　胡杏兒丈夫首開腔解釋攬女原因
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月19日 時間16:05）
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險
外遊注意｜大懵夫婦日機場　拎錯他人行李　驚見內藏24公斤大麻　機警導遊協助終脫險