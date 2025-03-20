立法會議員表現　消息指官員有份做評價　可影響去留？

▲ 立法會換屆選舉12月7日投票。（資料圖片）

【立法會選舉 / 立法會議員表現 / 行政立法】距離立法會換屆選舉尚有大半年，政圈已在猜度：誰走、誰留、誰加入？有關方面除了向港區人大、政協收風，了解議員表現。消息指，港府高官亦是「評委」之一，需就議員表現，給予意見評價。

立法會主要職能之一，是監察政府工作，對於現時被「反監察」，議員反應各異，有稱難以接受，有憂出現不公平評價，但亦有人無畏無懼，也有指這只是眾多意見之一，不足左右議員去留。

立法會選舉｜有議員憂評價不公允 「難保不會夾雜私人恩怨」

至少兩個不同渠道的消息人士透露，各政策局須就議員表現提交意見評價，有指早在一月份，各政策局已收到相關「指示」，相關意見、評價需上交特首辦，由特首方面審視、整合。現時有89個議員，是否個個都要點評？消息指，主要是針對「對口」議員，例如，立法會教育事務委員會的成員，便由教育局提出意見及評價。

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有議員聽到官員做「評審」感驚訝，認為議員監察政府過程中，必然會出現意見分歧或衝突，由官員提交意見評價，並不公允，難保不會夾雜「私人恩怨」或有偏頗，若因其一面之詞便被篩走，恐「殺錯良民」。

立法會選舉｜議員：不擔心 料有關方面不會只聽片面之詞

有議員則說不擔心，認為政策局意見是否存在私人恩怨，好易看得出，反而官員寫評語時，應把握好措辭，翻舊賬要先審視議員提出的批評，是否有理有據，自己有無過失，「否則隨時會反噬！你評人，看報告的人亦在評你！」又相信有關方面，不會只看港府的意見，正如在北京，亦會諮詢港區人大、政協的意見。

立法會議員陳凱欣說，當年她任出任政治助理那一屆，沒有官員對議員寫意見評價的做法，現時也沒聽聞有此做法。她認為，議員有一個基本責任，即「若有問題一定要出聲」，希望局方明白，評價會是理性，「如果議員個個都只有讚、不批評的話，這是不是市民想要的？是不是中央政府想要、我們應有的表現呢？」

立法會選舉｜陳凱欣：議員面向市民 也要讓市民評論一下

陳凱欣希望政策局針對議員的意見評價，只是用來參考，而不會被當成議員的成績表，她不相信會單憑一個官員的意見，就影響到議員的去留，「每個人都對我們有不同的意見，你問局長之餘，我們都要面向市民，是不是也要出去讓市民評論一下呢？我相信會有一個比較公允的看法。」

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