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長和賣港口｜葉劉淑儀引述法律界：看不到香港有何法律可阻交易　無考慮國家利益令人非常失望

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀。（資料圖片）

【長和 / 巴拿馬運河 / 葉劉淑儀】長和賣港口風波持續，繼多位行會成員、立法會議員出文質疑長和不顧及國家利益，呼籲三思，行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀今日亦在社交平台撰長文質問：「企業如果不考慮國家利益、出售重要戰略資產時不預先和國家諮詢，將來如何能在大風浪中站得穩？」

葉劉淑儀引述商界及法律界人士指，相關協議很難被推翻，同時亦看不到香港有甚麼法例可以阻止這筆交易進行。因為長江和記實業有限公司在開曼群島註冊，當中不牽涉任何中國境內資產，要阻止其出售相當困難。

葉劉淑儀：

表面上雖然這是一宗商業買賣，但其實這對國家傷害很大，因為當中牽涉很多在一帶一路沿線的港口，國家自2013年來足足苦心經營十多年，出售後意味著中國亦失去了寶貴的戰略性資產。

葉劉淑儀續指，中美談判如箭在弦，貿易戰一觸即發。在此情況下，作為香港企業竟無考慮國家利益、戰略及國際形勢，只是找來財團促成「大deal」，令人非常失望。雖然商業上或許是非常精明的交易，長和淨賺接近190億美元，但從對國家責任層面來說則令人失望。

葉劉：出售重要戰略資產前不諮詢國家 將來如何能在大風浪中站得穩？

她認為，做生意當然可以說「在商言商」，一切從利潤出發。但相信大家也看到當今大勢，地緣政治對經貿發展影響極為深遠。又指現時美國政策明顯是以國安及國家利益為先，一切都是「America First」，質疑企業如果不考慮國家利益、出售重要戰略資產時不預先和國家諮詢，將來如何能在大風浪中站得穩？

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