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消委會床褥測試2025｜海馬牌指將標準強加於極硬床褥並不合理　消委會：該型號較接近採樣要求

港聞

發布時間： 9 小時前

最後更新： 15 分鐘前

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海馬牌指消委會將標準強加於極硬床褥並不合理，保留法律追究權利。

【消委會 / 海馬牌 / 床褥】消委會昨日（17日）公布14款常見品牌雙人床褥承托力、舒適度及耐用性的檢測結果，當中「海馬牌」（SEA HORSE）的2,655元「海馬牌 我們的床褥(OUR)」被評為「非常硬」，在仰臥及側臥的承托表現較同組樣本差，整體承托表現僅獲2.5分。

消委會指或因床褥較硬而無法緊貼身軀，以致身體部分位置與床褥間出現較大空隙，亦指該床褥點彈力低，腰部承托能力較差。

消委會雙人床褥2025｜14款雙人床褥7款獲4星總評　$2499床褥性價比高不遜名牌貴價貨

消委會昨日於選擇月刊發表報告。(朱永倫攝)

消委會床褥測試2025｜海馬牌保留法律追究權利

海馬牌回應報告，極硬床褥設計針對特殊人群，包括年長者、剛生育完的婦女及腰背有問題的人，指市面沒有極硬床褥的標準，消委會不應用軟硬適中的測試標準強加於海馬牌極硬床褥上，認為並不合理。

海馬牌亦強調，有軟硬適中床褥，批評消委會未有選擇這類床褥作出測試。如有任何誤會，將保留法律追究權利。

採樣前有做市場調查　參考產品資料

消委會回應指，有嚴謹機制搜羅市面最常見品牌和型號來測試，是次雙人床褥測試之中，考慮到「中等」和「硬」的型號較為普遍及受歡迎，因此決定挑選各品牌相關型號做測試的樣本。

消委會說，已經盡量保持樣本之間的一致性，厚度均介乎7吋至10吋，泡膠床褥則主要選擇高密度海綿物料的樣本，而去年4月進行市場調查時，參考了各品牌的產品資料和宣傳，由於海馬牌相關型號較接近採樣要求，於是選了該款型號。

消委會表示，各樣本參考相同的歐洲標準EN1957測試，又指在實驗室測試時，已經是用樣本「硬」的一面做測試，而不是另一面「特硬」的面層做測試。而在發表報告前，消委會亦提供予生產商參考及作出回應。

消委會指，《選擇》月刊強調每個人的身型、體重、喜好及對床褥軟硬的感覺都不同，消費者宜親身試睡，再按個人需要及習慣，選擇合適的型號。

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