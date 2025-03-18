消委會床褥測試2025｜海馬牌：消委會將標準強加於極硬床褥並不合理　保留法律追究權利

▲ 海馬牌指消委會將標準強加於極硬床褥並不合理，保留法律追究權利。

【消委會 / 海馬牌 / 床褥】消委會昨日（17日）公布14款常見品牌雙人床褥承托力、舒適度及耐用性的檢測結果，當中「海馬牌」（SEA HORSE）的2,655元「海馬牌 我們的床褥(OUR)」被評為「非常硬」，在仰臥及側臥的承托表現較同組樣本差，整體承托表現僅獲2.5分。

消委會指或因床褥較硬而無法緊貼身軀，以致身體部分位置與床褥間出現較大空隙，亦指該床褥點彈力低，腰部承托能力較差。

消委會雙人床褥2025｜14款雙人床褥7款獲4星總評 $2499床褥性價比高不遜名牌貴價貨

▲ 消委會昨日於選擇月刊發表報告。(朱永倫攝)

消委會床褥測試2025｜海馬牌保留法律追究權利

海馬牌回應報告，極硬床褥設計針對特殊人群，包括年長者、剛生育完的婦女及腰背有問題的人，指市面沒有極硬床褥的標準，消委會不應用軟硬適中的測試標準強加於海馬牌極硬床褥上，認為並不合理。

海馬牌亦強調，有軟硬適中床褥，批評消委會未有選擇這類床褥作出測試。如有任何誤會，將保留法律追究權利。

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