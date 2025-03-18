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胡定欣男友︱胡定欣醫生男友樣貌曝光　俠骨仁心當無國界醫生獲黃子華大讚

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

胡定欣醫生男友陳健華（Akin）樣貌曝光。

【視后 / 胡定欣 / 無國界醫生】43歲的「視后」胡定欣（Nancy）dry足9年，在娛樂圈最強媒人林盛斌（Bob）發功下在去年11月宣布成功脫單，在今年元宵節更公開與男友外遊滑雪放閃。早前，定欣與好友聚餐，也主動tag「陳醫生」，可見二人感情穩定，所以讓戀情逐步見光。

胡定欣男友名字叫陳健華（Akin），身高6呎、留鬍鬚，於尖沙咀一間診所執業。今日更有周刊報道拍到二人撐枱腳，同時指Akin的專用車位有兩個登記車牌 ，除「AK」字頭車牌，更有「NW」字頭車牌，方便女友定欣友泊車用，十分體貼。

胡定欣拍拖︱視后戀情逐步公開　胡定欣下廚直言緊張疑「洩蜜」

胡定欣之前與男友外遊滑雪。

胡定欣男友︱每年出外救人

Akin畢業於香港中文大學內外全科及英國愛丁堡皇家外科醫學院，而且從2012年開始加入無國界醫生行列，疫情期間不計算外，其餘日子，他幾乎每年都出任務，先後8次到巴基斯坦、敘利亞等地參與救援任務，2023年更赴南蘇丹難民營，擔任當地唯一外科醫生。

據悉，從前他在公立醫院工作，用年假出任務，如放完年假便用無薪假，後來他轉私人執業，也寧願「白交租」也離港當無國界醫生幫助有需要人士。

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  • 胡定欣男友陳健華（Akin）曾接受黃子華訪問。 胡定欣男友陳健華（Akin）曾接受黃子華訪問。

    • 胡定欣男友︱獲黃子華大讚

    在2016年任無國界醫生日榮譽行動大使的黃子華，曾拍片訪問Akin有關前線救援的點滴。

    Akin透露自細立志成為無國界醫生一分子，於是子華以為Akin有此志向是受家人啟發，陳醫生坦言自己出身草根階層，爸爸從事地盤、裝修，媽媽當過小販，父母都沒受過太多教育，自己從不同途徑知道一些國家的人民生活環境比自己更差，於是便開始思考點樣為其他人出一分力，實在而且俠骨仁醫，子華神更激讚Akin是男性典範。

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