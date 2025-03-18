天氣預測｜天文台料今年6月或之前踏入風季　共5至8個熱帶氣旋襲港

▲ 天文台料今年6月或之前踏入風季。

天文台預計，本港今年全年平均氣溫會較正常高，今年有機會於6月或之前踏入風季，10月或之後結束，料約5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，屬正常至偏多。

天文台台長陳栢緯表示，去年是全球有紀錄以來最暖的一年，過去10年亦是全球有紀錄以來最暖的十年。本港方面，全年共11個月較正常溫暖，當中4月及10月更出現破紀錄的月平均氣溫。

去年是有紀錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達24.8度，較1991至2020年正常值高1.3度，而全年平均最低氣溫22.8度及平均最高氣溫27.3度分別為有紀錄以來最高及第二高。

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天氣預測｜氣候持續暖化

隨着氣候持續暖化，天文台預計本港今年全年平均氣溫會較正常高。本港全年雨量接近正常，介乎2100至2700毫米。陳栢緯提醒，本港仍有機會受暴雨和局部地區大雨影響，市民應為風雨季作好準備。

陳栢緯表示，天文台今年會繼續加強各項服務，包括天文台網頁及「我的天文台」流動應用程式上的雷達及衛星圖像服務。128及256公里範圍的雷達圖像更新頻率會由現時每12分鐘加密至每6分鐘一次；而64公里範圍除現時離海平面 3公里高的降雨率圖像外，會增設2公里高的圖像，讓市民更好掌握大氣低層的降雨情況。

▲ 天文台台長陳栢緯今日講述2025年天氣展望。（梁偉榮攝）

今年10月後仍有機會打風

去年颱風「桃芝」、「萬宜」均是11月出現，被問到今年的颱風趨勢是否相同，陳栢緯指去年是厄爾尼諾現象衰減的過程，風季會較遲完結，與早前的預計吻合。至於今年，西部太平洋的西部海水偏暖，因此今年的颱風會比較多，風季可能會較遲完，10月後仍有機會出現颱風。陳栢緯續指，每年的情況均有特殊性，過去天文台能夠掌握大氣狀態的資料亦不是太多，對於颱風較遲出現的原因，沒有一致的想法，不能一概而論。

上周六（15日）下午，多區天氣突然轉壞，天文台一度發出黃色暴雨。陳栢緯說，市民可以透過應用程式檢視最新天氣情況，天文台在可行範圍下會盡早發放天氣變壞的預報。他提醒市民留意特別天氣提示，尤其雷暴相關的大風有機會突然轉強，天文台會盡早預報。

傳日本或地震 台長：唔會建議唔去邊度

有傳日本有機會發生地震，陳栢緯指南海海槽每300至600年就會發生8級地震，天文台會持續關注全球地震及發放即時訊息。他指「唔會話建議唔去邊度」，惟地震難以預測，呼籲市民留意當地氣象部門預警訊息及注意事項。至於對本港的影響，他指會有機會引致輕微海嘯。

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