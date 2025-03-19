香港電影 | 影業寒冬新一代影人尋資金出路　《怒火衝鋒》 導演施柏林：望傳承警匪片特色

▲ 導演施柏林（Paul）日前接受訪問，介紹入圍香港亞洲電影投資會（HAF）的電影計劃《怒火衝鋒》。(曾耀輝攝)

電影業辦公室項目市場（HKIFF Industry Project Market）其中一個重要項目「第23屆香港亞洲電影投資會」（HAF）日前正式開幕。

近年開拍港片被指有重重困難，發展中項目（IDP）為較前期的電影計劃而設，旨在幫助監製及導演尋找投資方。由施柏林（Paul）及劉永泰合導、黃立德監製的《怒火衝鋒》就是其中一部入圍的電影計劃。

籌備中的《怒火衝鋒》，講述國際刑警與恐怖分子在貧民窟激戰引發沖天火災，消防隊長為救妻子被迫與刑警合作。刑警要求消防員在火場中保護他們，而刑警則負責保護消防員免受恐怖分子攻擊。雙方同時面對自己不熟悉的危險領域，且在救人或追捕間出現意見分歧。他們必須在矛盾中合作，應付火災中的恐怖分子，阻止恐怖襲擊。

▲ Paul認為港產片「有危有機」，他希望身體力行將香港影業碩果僅存的特色帶到海外市場。(曾耀輝攝)

故事靈感是施柏林、劉永泰跟創作團隊研究警匪片有何新發展空間得出的成果︰「我們以往的作品主要由不同元素結合，而且是警匪、動作片，那次唔知邊個講起火場裏面有兵捉賊，又有消防員滅火的雙重危機，究竟會發生咩事呢？如果電影海報中有個消防拿著AR15的畫面，又好似幾有趣！」團隊就由此創作出《怒火衝鋒》的故事。

拍檔班底難能可貴

電影雖仍未製作，但團隊對開拍時的安排已有大致想法。施柏林認為以中港合拍片模式製作已是鐵定的事實。「今時今日拍警匪片，又要有槍、有火，香港投資方都幾難支持到。」但他仍堅持台前幕後都起用香港的班底。由於故事背景設定為貧民窟，香港卻缺少這類場景，故打算將選址華人較多的東南亞國家取景拍攝。

▲ Paul看過《九龍城寨之圍城》後，有意由劉俊謙飾演《怒火衝鋒》消防隊長一角。(電影劇照)

電影中將有警察及消防員兩位主角，Paul亦分享其私心選角︰「戲中嘅消防係一個較年輕且有身形的消防隊長，需要好多體能，能到前綫揹住氧氣樽救火救人，這角色有諗過由劉俊謙做；而國際刑警隊長年紀就較大，約50歲左右，因為要同戲中恐怖分子周旋多年，所以諗過由張家輝做。」

Paul曾跟家輝合作，感覺舒服，加上警探一角較歇斯底里，他認為家輝能夠駕馭角色，但強調這對《贖夢》組合只是創作時的心理投射，一切尚未落實，其他演員亦可能是團隊的考慮之列。

《怒火衝鋒》是施柏林繼《催眠‧裁決》及《一綫生機》後，第三部合導的電影，不少觀眾疑惑為何兩人均有資深的電影製作經驗，仍要繼續合導電影？Paul解釋兩人從2007年至今，與另一位導演黎兆鈞是電影創作上的「長期拍檔」，不同電影計劃會出現3人不同的配搭或自己一人的創作。

▲ 構思《怒火衝鋒》時，Paul已有意由張家輝飾演刑警一角，兩人早於《催眠‧裁決》已有合作。(電影劇照)

「我入咗行先明白，點解以前新藝城吳宇森永遠都會夾周潤發同梁朝偉，因為要搵夾得埋嘅班底是非常困難的事情，所以我們3個已經有一定默契，甚至有時我自己的創作，他們都會俾意見，大家對彼此間都好了解，繼續合作是一件好自然的事。」

Paul透露曾有不少電影人如古天樂、爾冬陞等，都曾質疑他們合導的可行性，但當在拍攝現場，兩人便展現出各自分工、互相配合的默契，他形容這種合作關係相當難能可貴。

將港式警匪片推廣至海外

Paul自小就看港產片，吳宇森執導的作品為他帶來很大的影響。投身電影業後，他曾執導幾部警匪、犯罪題材的電影，他認為對香港導演，這不止基於商業考慮，而是不論香港或內地市場，警匪片仍是一個較大的優勢。「即時到現在，內地的投資者都認為他們的電視劇或電影，很難複製香港警匪題材的味道，這是我們碩果僅存的優勢！」因此他希望傳承香港警匪動作片的傳統與情懷。

▲ Paul形容跟劉永泰及黎兆鈞是電影創作上的「長期拍檔」，《怒火衝鋒》就是繼《催眠‧裁決》及《一綫生機》後，第三部跟劉永泰合導的電影。

近年只要有警匪片上映，影迷就會感嘆「又係警匪片」，Paul亦留意到觀眾對這片種的疲態。「隨著社會改變，觀眾對警匪片的口味都有唔同，甚至香港應該拍咩主題電影，都有不同的期望。」

他認為不應因此對警匪片避而不拍。「你唔能夠否認警匪片仍然係全世界影業中較穩定的票房來源，不止內地，就連荷里活、歐洲等地都仍有警匪片市場，香港繼《無間道》後有較大反響的警匪片已是《寒戰》，近年有《臨時劫案》、《神探大戰》等，大家係咪完全唔睇呢？又唔係！」他們今次為找出新意，便把過去少有出現的火災片元素結合警匪片。「有個消防員拿著槍，你就算唔睇都會想知發生咩事，希望叫吸引到觀眾興趣。」

▲ Paul認為吳宇森執導的警匪片為他帶來很大的影響，並留下深刻的印象。(電影劇照)

他又透露《怒火衝鋒》將不只專注於本地及內地市場。「香港同內地都有投資者，當然非常好，但如果能夠將作品推廣到海外市場，包括串流平台，相信香港警匪片都有其吸引之處。」

面向世界的機會

施柏林大學時修讀會計，在學初期卻有志於創作，當其他同學去當時的六大會計師樓實習時，他就到電訊公司做marketing實習，但工作亦非他所想。大學畢業時正值沙士疫情，他一邊做兼職，一邊修讀電影，從中了解到「寫故仔」才是他理想的工作，創作過程中得到不少導演的欣賞和鼓勵，就推動他持續創作。

修畢課程後，Paul並未即時投身影圈，而是開設製作公司，為新人拍攝愛情故事，當他不甘現狀之際，就先後有機會為社署及港台拍攝紀錄片，及後又透過廣告公司接拍政府宣傳片，涉足多個範疇的影片製作，為投身影業奠定基礎後，Paul心生寫電影劇本的想法，就先後參與「首部劇情」及「香港亞洲電影投資會」等電影計劃，正式投身電影業。

▲ 投身電影業前，Paul曾獲邀為社署及港台拍攝關注人文的紀錄片。(港台劇照)

香港亞洲電影投資會（HAF）是電影業辦公室項目市場（HKIFF Industry Project Market）其中一個重要項目，而《怒火衝鋒》就是Paul第三部參與亞洲電影投資會的電影作品，並坦言參與HAF讓他及其作品有直接的機會接觸來自各地的電影公司及電影投資者，是一個面向世界的機會。「如果你甘於作品市場停留於本地或內地，不參與（HAF）無問題，但你識多啲人其實無壞啫！」

他認為參與這類影展愈多，對自身或電影製作都有好處。「第一次雙方可能不相識，但參與得多，下次在類似場合再見到，見多幾次可能都會有合作機會。」施導以今次《怒火衝鋒》為例，除了有本地及內地的電影公司外，更有韓國甚至荷里活的電影公司跟他們洽談交流，形容是寶貴且渴望以久的願景。

近年香港電影的發展前景令人關注，施導曾跟多位導演討論過相關話題，他們都有感近年的港產片有「回歸本土，回歸人文」的氛圍，他更認為將會是港產片未來的發展趨勢。「雖然香港人對商業電影都出現疲態，入戲院睇戲嘅人少咗，但近年多了人文題材的港片，成績都非常好，這個是潮流亦是方向！」

但他指港產片不應只往單一方向發展︰「如果只發展人文電影，就會變成台灣90年代電影的商業空間收窄的狀態，工業到時就會萎縮得更加嚴重。」施導希望在港產片「有危有機」的情況下身體力行，將香港影業碩果僅存的特色帶到內地甚至更遠的海外市場。

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