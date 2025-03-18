夫婦備孕｜江若琳備孕失望60次揭老公精子現1問題　最終靠這件事成功懷孕誕子

▲ 江若琳夫婦近日分享求子辛酸史，揭老公蕭唯展精子現1問題。

【江若琳/蕭唯展/懷孕/備孕/精子】現年37的江若琳（Elanne）與老公於2023年誕下兒子「bb包」，榮升父母。他們近日大談當初求子的辛酸史，驗身時更發現老公精子有1個問題，幸最終成功懷孕。

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夫婦備孕｜試盡方法皆無功而返

江若琳近日與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）接受網上節目《絲打圍爐》訪問，分享婚後的求子歷程。她表示，夫婦二人都自認健康，她更一直覺得自己是容易懷孕的女性，坦言：「我又唔食垃圾食物，同埋我成日做運動，我啲作息又……唔夜瞓啦！所以覺得自己應該好易（懷孕）。」

但兩人結婚數年，亦有計劃想生子女，卻遲遲未能成功懷孕。為了生育，江若琳與丈夫蕭唯展開始尋找坊間的懷孕秘訣，包括看「神級中醫」吃中藥調理、服用偏方、計算排卵期、用排卵紙、量度體溫等，但仍不見任何效果。

江若琳憶述，兩人試盡各種方法，「我朋友仲畀咗包佢懷孕前用剩嘅衛生巾我」，蕭唯展更直言他們連許願也試過，無奈依然未能成功懷孕。

夫婦備孕｜蕭唯展驗身揭精子現1問題

他們之後商量，如果用自然方法難以懷孕，不如嘗試做試管嬰兒，於是決定去看醫生及驗身，結果卻意外發現蕭唯展的精子有1個問題。蕭唯展表示：

以為生仔好易，都係咁啦，點知搞咗四、五年都冇。跟住就去Check啦，驗精子，跟住佢（醫生）就話「好似無頭無尾」，啲精子斷頭斷尾。

當時醫生向他解釋，男士有以上情況其實非常普遍，他說：「我以為有做運動、飲食健康，因為呢件事（準備生育）都戒咗煙，酒不嬲都好少飲，又冇乜壞習慣。」至於精子「無頭無尾」的原因，蕭唯展就表示可能與年紀有關，但很難得知真正問題，只知道報告結果不理想。

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夫婦備孕｜驗精過程極尷尬 靠呢件事終成功懷孕

蕭唯展又加碼分享驗精過程，表示當時非常尷尬，擔心被認出。他憶述，當時到達診所後發現有很多護士，「我話我嚟驗精，佢哋畀個樽我，跟住帶我去間房，入面有部電視播埋啲八十年代色情片......但始終過咗時，唔得啦，可能因為嗰套片令我『無頭無尾』啦！」過了約兩周回到診所聽報告，他又擔心被認出，「我又縈住啦，嗰啲畫面……好似笑我咁，唔通個結果好羞家？」所幸醫生指出，其精子並非全部「無頭無尾」，只是正常的精子比較少，因此才導致命中率不高。

此外，他亦一度考慮讓江若琳做人工受孕，但得知過程非常辛苦，因此決定放棄，並用半年時間令自己身體更健康，除了做運動、跑步外，連咖啡、火鍋都戒掉，之後再次驗精時情況已有很大改善。

而說到兩人最後成功懷孕的秘訣江若琳表示，他們當時已經不抱希望、打算放棄，開始自我安慰，跟對方說「其實冇小朋友都ok啦」，結果在改變了必須生育的心態、決定順其自然後，反而成功懷孕。

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江若琳本月初曾在小紅書拍片大談懷孕辛酸史，原來當年成為新手媽媽喜獲麟兒的背後，歷盡備孕失敗的挫折。

懷孕過程裡面歷時咗5年，經過咗60次嘅失望。

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她形容，當時與老公蕭唯展曾一度想過會否是天注定他們這一輩子都難以懷孕。直到疫情後他們去旅行，當時他們仍抱著一個「放棄」的念頭，覺得二人世界的生活或許會更加舒服、自由，能夠隨心所欲，環遊世界。

其實兩公婆都可以開開心心咁生活啊，都唔一定要有下一代呀。

沒想到當他們放下生育計劃後，就好像如釋重負，為生育的費煞思量的壓力頓時一掃而空，兒子「BB包」就誕生了！江若琳坦言懷孕絕對不容易，笑言榮升媽媽過程中最大的秘訣，就是「放鬆」和「放棄」。

夫婦備孕｜自然懷孕必戒5陋習

註冊中醫師葉浩賢曾接受訪問時指出，有意生育的準父母必須戒掉生活陋習，避免接觸刺激性物質影響體內荷爾蒙分泌。綜合出以下5招，從日常起居生活著手，增加自然懷孕成功率。

1. 戒煙酒 ：煙酒會刺激體內荷爾蒙分泌異常，降低懷孕機率。

：煙酒會刺激體內荷爾蒙分泌異常，降低懷孕機率。 2. 早睡習慣戒夜瞓： 每晚約11時左右睡覺最為理想，每晚6-7小時睡眠。維持好的睡眠質素亦有助生育，睡醒會感覺精神飽滿的狀態才算是合格的睡眠。

每晚約11時左右睡覺最為理想，每晚6-7小時睡眠。維持好的睡眠質素亦有助生育，睡醒會感覺精神飽滿的狀態才算是合格的睡眠。 3. 肥胖人士宜減肥

4. 計算排卵期

5. 保持心情平和：多次行房但未能成功的夫婦，切忌氣餒或心急，保持正面會增加成孕機率。

夫婦備孕｜產前檢查了解夫婦之間健康狀況

婦產科專科醫生謝倩盈就建議，進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗，為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括：常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查，以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

夫婦備孕｜備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

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夫婦備孕｜男士6大保健貼士

註冊中醫師孫頴儀向接受訪問時曾指出，男士不育主要分成6大類，包括腎虛、氣血兩虛、濕熱下注、肝郁氣滯、痰濕、脾腎陽虛等。患者一般感到腰膝酸軟、壓力大、多思、胃腸不適、易腹瀉等， 只要對症下藥治療，治療效果會相當好，而治療期一般為3至6個月不等。

此外，孫醫師又分享幾個日常保健小貼士︰

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同場加映｜拆解男士不育迷思

本港泌尿科專科醫生黃國田接受TOPick訪問時表示，男士不育的原因分為先天性和後天性，另外亦幫大家拆解3大男士不育迷思。

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