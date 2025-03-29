硬幣烏龍︱小紅書女誤把限量硬幣當假幣　引眾網友「熱心」求換購

▲ 小紅書女唔把限量錢幣當假幣，引眾網友「熱心」求換購。

【小紅書 / 紀念幣 / 文化差異】內地來港旅客未必能夠認得舊版或紀念版香港錢幣。

近日，有內地女生在小紅書發帖，指其使用兩元硬幣乘坐地鐵失敗，誤以為收到假幣，硬幣的背面是少見的「和合二仙圖」，並刻鑄有「1997」和「貳圓」。事實上，這是為紀念香港回歸這一歷史時刻，香港金融管理局發行的一套七款紀念錢幣之一。

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硬幣烏龍︱識貨網友紛紛求換購

這款紀念幣正面是常見的洋紫荊圖案，而背面樣式特別。該紀念幣由英國皇家鑄幣局鑄造，精鑄錢幣經特別打磨，因而地鐵識別系統判為「假幣」。

評論區大量跟貼，有人戲謔帖主「一定要去報警 不容有遲」、「你的人也是假的」、「我用個真既同你換個假」，更多人紛紛求換購，想要此等好運：「我拿¥5給你換」、「雙倍價錢跟你收」。

硬幣烏龍︱限量七款具備收藏價值

這套錢幣在當年售價為398元，以公開認購方式發售，且每名香港身分證持有人只可認購一套。

雖然有網友指出，這不屬於精製版，收藏價值不高，但評論區仍有不少人表示感興趣，並曬出大量散裝收藏。

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據貨幣交易網站顯示，近年來這套含有7款的紀念幣售價在100至400元不等，並配有硬質套裝：

10元：橋樑，象徵平穩過度，比喻主權時順利銜接。 5元：五隻蝙蝠圖案繞中央圓形〔壽〕字，寓意五福(壽、富、康寧、攸好德及考終命）。 2元：和合二聖，一持荷花，一捧錦盒，取其和諧好合之意，代表和衷共濟，一片升平。 1元：麒麟傳說中的瑞獸，象微明君和賢臣之後。 5毫：牛，一九九七年所屬生肖。牛是神聖和健壯的動物，寓意春耕時節生意盎然。 2毫：兩隻尾部互相纏繞的蝴蝶風箏，象徵歡樂和美滿的姻緣。 1毫：傳統中國帆船，船尾和三支桅杆高聲突出，在風平浪靜的大海中順風航行，寓意一帆風順。

不少網友感慨，在過去電子支付不常見的時候，此款紀念幣較為常見，但現在實體貨幣使用驟減，「手機支付真系有好有唔好，搞得大家都唔識得辨認錢」。

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