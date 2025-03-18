外送平台｜外送員工資工時統計　最關注防止非法勞工「搶飯碗」

▲ 網上外送平台包括外賣和送貨兩大種類。（資料圖片）

網上外送平台的外送員工作有彈性，一份調查顯示，他們的工作時間有很大分別，而超過三分之一的受訪者，每月收入超過1.5萬元。

勞工處委託政府統計處在2023年12月至2024年3月進行統計，得到1.29萬個回覆者12個月內從事外送平台工作。勞工處將結束整理給立法會人力事務委員會，3月24日將開會討論。

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24.9%受訪者 每周工作超過44小時

調查顯示，超過80%從業員都是男性，超過一半是15至39歲，顯示平台外送員平均較年輕。

平台外送員可全職亦可兼職，28.3%受訪者每星期工作少於25小時，即以5天工作計每天少於5小時。25.6%受訪者每星期工作25至44小時。而工作多於44小時，即五天工作計下每天工作9小時或以上，亦有24.9%。另有21.2%人士工作時數不固定。

37%月入逾1.5萬 65%為主要收入來源

時數有彈性，每月收入自然有大分別。34.9%受者表示，每月平均收入低過5,000元，26.1%表示收入介5,000至14,999元，37.1%表示每月平均收入有1.5萬元或以上。有64.7%受訪者指，外送員的收入是他的主要收入來源。

51.6%受訪者表示，平均每小時可接到兩至3張單，但亦有約30%人表示只有約1宗。

▲ 網上外送平台包括外賣和送貨兩大種類。（資料圖片）

▲ 網上外送平台包括外賣和送貨兩大種類。（資料圖片）

▲ 疫情令到外賣大增，不少人加入做外送員。（資料圖片）

▲ 網上外送平台包括外賣和送貨兩大種類。（資料圖片）

最想提升工作意外補償

另外，勞工處亦在2024年7月委託承辦商做問卷調查，收回1,984份有效問卷，承辦商再約部份人士進行焦點小組會面。

有62.7%外送員認為，應優先處理防止非法勞工參與平台工作，有51.8%認為應優先增加收入穩定性，亦有37.9%認為要提升工作意外補償。有36.6%受訪者支持以非立法方式加強平台工作者的保障，以保持工作彈性，有34.2%支持立法強制平台提供僱員福利和保障，最多人希望立法增加的保障為僱員工傷補償。

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