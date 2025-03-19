餐廳情報︱泰國人氣海鮮媽媽麵襲港　Milu Thai燒豬腩香脆有肉汁

近年泰國掀起一股海鮮媽媽麵熱潮，深受年輕一代及各地遊客歡迎，當地食店更因此經常出現長長的人龍。香港人要嘗到正宗海鮮媽媽麵不必遠征泰國，因位於尖沙咀及銅鑼灣的人氣泰菜 Milu Thai已率先引入這道新潮泰式料理。

Milu Thai的海鮮媽媽麵分別有Suki及傳統冬蔭功湯底，Suki湯底以鮮、甜、辣為主，店家用豬骨為基底，麵底則沿用泰式冬蔭功蝦味媽媽麵，加入自家調製醬油、南乳、醋、茄汁及辣醬，豐富配料包括鮮甜彈牙的鮮蝦、墨魚仔和細膩爽滑的滑魚片，啖啖湯都充滿食材的精華和鮮甜，佐以香濃的生蛋黃和青檸片，令整體味道既清新又有層次，且分量足夠2至3人分享食用。

店家建議食客先品嘗原汁原味的純粹風味，然後再將生蛋黃攪拌均勻配上媽媽麵食用，令麵條變得滑不溜口又充滿蛋香，為一碗麵帶來兩種截然不同的味覺層次！

選用韓國豬腩肉

另一道全新餐點燒腩肉，則嚴選韓國豬腩肉入饌，取其外皮較為厚身的特色，油炸後外層香脆，內層肉汁四溢。店家先以鹽、醋、胡椒粉、乾葱碎、檸檬葉醃製 24 小時，讓每一寸肉都充分吸收調味，提升風味。

整個油炸工序需進行兩次，第一次讓豬皮在油炸過程中逐漸膨脹，形成酥脆的外殼，並鎖住肉汁。靜待3小時後再進行第二次油炸，把豬腩肉炸至金黃酥脆，豐厚的油脂與肉質厚實柔嫩，原味入口有港式燒肉的風味，配上自家調製酸辣醬，輕辣且帶甜酸味，啖啖醒胃提神，倍添泰式風味之餘，令人忍不住一口接一口。

▲ Milu Thai為香港首家引入泰式火山排骨的泰國菜餐廳，選用新鮮豬頸骨入饌，以多款泰式香料煮燉至軟腍鬆化。(餐廳提供)

引入火山骨餐廳

Milu Thai為香港首家引入泰式火山排骨的泰國菜餐廳，選用新鮮豬頸骨入饌，以多款泰式香料煮燉至軟腍鬆化，將分量十足的排骨疊高成一座巨型火山再淋上經典酸辣汁，吃起來肉脂與醬汁融為一體，入口肉質軟嫩「唔鞋口」且「易甩骨」，輕輕一撕已輕易將肉和骨分開。為了能保留最傳統泰式風味，辣度上不設選擇，獨有的酸辣的味道令人愈食愈上頭，但又不至於過辣，泰菜迷可放心享用。

▲ 泰式燒牛肉燒至香口且有濃郁牛味，是其中一道必點之選！(傅承嘉攝)

咖喱三重奏（配蒜蓉包粒）既是店家的獨家自創菜式，也是咖喱愛好者必試之選，讓食客可以一次過體驗三重經典咖喱配搭，帶濃厚椰香味的青咖喱配搭金黃鬆脆的軟殼蟹，吃起來鮮嫩多汁；辛香的紅咖喱配上新鮮青口、大蝦、魷魚，微辣口感，更帶出海鮮食材的鮮甜風味；而香濃的黃咖喱遇上扇貝及龍脷柳，入口啖啖香甜，再配上香脆的蒜蓉包粒，可謂多重的泰式咖喱享受！

▲ 火焰燒雞選用雞味濃郁的農家雞入饌，於雞皮上刷上香甜的麥芽糖，再以汾酒淋上燒雞上點燃，既吸睛之餘亦為雞皮添上焦香。(餐廳提供)

火焰燒雞是芭提雅特色菜式，大廚選用雞味濃郁的農家雞入饌，即使經過長時間烤焗仍能保持肉質緊緻嫩滑。上菜前於雞皮上刷上香甜的麥芽糖，再即場以汾酒淋上燒雞上點燃，造成火焰效果，吸睛之餘亦為雞皮添上一層焦香味，更是視覺和味覺的雙重享受。

▲ 咖喱三重奏讓食客可以一次過體驗三重經典咖喱配搭。(餐廳提供)

餐廳分別在尖沙咀及銅鑼灣兩大黄金地段都設有分店，並由全泰籍廚師團隊主理，以正宗烹調手法為食帶來多款正宗「泰滋味」，經典、新潮的泰式美食都能夠享用得到。尖沙咀店牆身滿布海洋塗鴉，更設打卡戶外花房露台區域，打造舒適寫意的用餐氛圍，是良朋共聚的好選擇。

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Milu Thai（尖沙咀店）

地址︰尖沙咀亞士厘道 24-38 號天星大廈 4 樓

營業時間︰12nn–10:30pm

電話︰9775 3397



Milu Thai 銅鑼灣店

店舖地址 ：銅鑼灣耀華街 3 號百樂中心 2 樓

營業時間 ：星期一至日：12pm – 10:30pm

電話 ：2885 0060

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