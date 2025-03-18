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金秀賢公司反撃︱Goldmedalist還擊金賽綸家屬　警告停止散布不實言論損害金秀賢名譽

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金秀賢公司Goldmedalist反撃金賽綸家屬。

【金賽綸 / 金秀賢 / 金秀賢公司】金賽綸離世後，她的父母透過YouTube頻道《橫豎研究所》爆金賽綸曾與金秀賢的交往，而且更指二人初交往時，金賽綸尚未成年等。此事件爆出後，令金秀賢形象大插水。

另外，金賽綸遺屬的代表律師夫志錫、韓國藝人防止自殺會會長權永燦，以及連日爆金秀賢與金賽綸拍拖證據的YouTube頻道「橫豎研究所」負責人金世義，在昨日現身首爾警察廳外會見傳媒，宣布代表金家起訴YouTuber李鎮浩誹謗。同時，金賽綸父母要求金秀賢為過往的謊言道歉。

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金秀賢形象大插水。

金秀賢公司反撃︱呼籲停止損害金秀賢名譽

在今日（3月18日），金秀賢公司Goldmedalist發聲明作出反撃，並對金賽綸家屬和「橫豎研究所」的持續指控提出警告，指：「透過記者會及報道，不斷主張與事實不符的內容，如本公司確實前往悼念金賽綸，金賽綸粉絲社交平台上流傳的照片中的人物並非金秀賢，而是其他人。我們希望停止利用無關事件的照片及網絡貼文，試圖去損害金秀賢名譽的行為。」

Goldmedalist表示：「本公司從未以任何理由向金賽綸提出損害賠償請求」，並補充稱：「我們並未要求金賽綸對作品造成的損失進行賠償。」

同時強調：「透過2024年4月1日的審計報告，可以確認截至2023年12月31日，相關債務已被記錄為損失處理。第二次存證信函僅是單純的法律程序通知，僅傳達了關於償還方式及時間的協商意向。」

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金秀賢公司反撃︱稱沒禁金賽綸與公司藝人接觸

至於對金賽綸家屬指，金秀賢公司禁止金賽綸與公司藝人聯繫，Goldmedalist解釋：「第二次存證信函的內容是提醒金賽綸，不要與無法律權限的人討論債務問題，應與負責律師溝通。」

同時並強調：「我們並未禁止金賽綸與公司其他演員聯繫，僅是要求她不要向無關人士詢問與此債務相關的問題。事實上，金賽綸一直與公司藝人自由聯繫往來。」

此外，曾與金秀賢傳緋聞的徐睿知，早前澄清自己和男方沒有任何關係，導致外界指徐睿知過去長期遭金秀賢公司抹黑。

Goldmedalist也對此回應：「所謂『本公司抹黑徐睿知』的說法完全不屬實。當時負責徐睿知的經紀人（現已離職）看到相關謠言後，感到荒唐不已，並聯繫本公司確認情況。我們要求立即停止匿名爆料散播不實訊息的行為。」

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