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僱員再培訓局｜中長期研修例「拆牆鬆綁」　合作機構擴至內地企業培訓導師教DeepSeek

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 李兆基逝世 金秀賢 DSE2025 金賽綸 結業潮 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

僱員再培訓局於傳媒聚會中透露，正研究如何加強掌握未來技能需求和優化營運模式，將於今年第四季向政府提交詳細策略方向。(王詩穎攝)

僱員再培訓局就修訂《僱員再培訓條例》等中長期工作制定細節，僱員再培訓局於傳媒聚會中透露，正研究如何加強掌握未來技能需求和優化營運模式，將於今年第四季向政府提交詳細策略方向，其中會研究「拆牆鬆綁」《僱員再培訓條例》，配合未來發展趨勢。

僱員再培訓局行政總監吳國強表示，去年已經提交全方位檢討報告，今年已推行短期措施，包括擴大服務對象，與高等院校合作。而今年已委任顧問作中長期檢討，研究《僱員再培訓條例》「拆牆鬆綁」，以方便未來配合發展趨勢。

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僱員再培訓局行政總監吳國強表示，今年已擴大服務對象，與高等院校合作。(王詩穎攝)

他透露檢討方向包括合作伙伴的規定，受目前法例規定所限，會研究合作機構可否不限於學校，如與內地龍頭企業合作，「未必負責收生培訓，可能train the trainers（訓練導師），再由trainers (導師）開班，例如教授（內地人工智能大模型）DeepSeek的課程。」

僱員再培訓局正循多個方向落實一系列改革措施，包括由今年1月起擴大服務對象，至全港15歲或以上的本地勞動人口，並放寬學歷限制，讓持大學學歷人士也可報讀。吳國強表示，今年首兩個月報名人次按年增加6%，學位以上學歷人士亦佔12%。

此外，局方推動「技能為本」培訓策略，發展適合較高學歷人士修讀的新技能課程，例如人工智能，與環境、社會和管治（ESG)相關的課程。

僱員再培訓局主席余鵬春表示，積極拓展培訓機構網絡，加強與高等院校合作，配合不同階層服務對象的培訓需求。在立法會通過後，恒生大學、香港教育大學專業及職業教育與終身學習研究所，以及香港大學專業進修學院，均會加入成為僱員再培訓局委任培訓機構行列。恒大協理副校長（知識交流）梁偉強透露恒大預計會推出商科課程。

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