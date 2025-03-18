百佳優惠｜百佳一連3天多款產品買1送1/加1蚊多1件　買牙膏送$321.8禮品有洗衣珠+飲品+出前一丁

▲ 百佳一連3天多款產品買1送1/加1蚊多1件，其中買牙膏更送$321.8禮品，包括洗衣珠、飲品、Tempo紙巾、薯片及出前一丁。

【百佳優惠/百佳特價/百佳網店/超市優惠/著數優惠】百佳又有激筍大優惠益街坊！由即日起至3月20日，百佳推出全方位多種不同產品的購買著數，最吸引的莫過於買牙膏可獲得最高$321.8的禮品，此外更有其他精選貨品的激抵優惠如低於$10一排的無糖冷泡茶、多款買一送一產品等等，立即睇以下為大家精選的至抵著數產品！

最新影片推介︰

百佳優惠｜1. 網購買5或6支牙膏送$321.8贈品

現凡於PNS網購，買入5件高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏或護齦抗敏牙膏95-115克單支裝，或者購買6件高露潔全效修護牙膏110克單支裝，便可獲得總值高達$321.8贈品，當中包括一系列Tempo紙巾、卡樂B薯片、洗衣珠、道地飲品及出前一丁！

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百佳優惠｜2. 網購買沐浴露送$174.9贈品

於PNS網購兩支Aveeno燕麥沐浴露一升裝，便可以免費獲得一箱30袋的出前一丁即食麵及27卷的Zenses卷紙，價值$174.9！

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百佳優惠｜3. 買3或4支牙膏送$229.8贈品

於百佳門市買3件高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏或護齦抗敏牙膏95-115克單支裝，或者4件高露潔全效專業牙齦牙膏110克單支裝，即送總值$229.8贈品，包括得寶三層衛生紙10卷（各款）2排、得寶四層袋裝面紙4包裝、紡優美5合1洗衣心心珠20粒袋裝、亮麗專業抗菌超濃縮洗潔精1升裝、出前一丁麻油味即食麵5包裝、道地蜂蜜綠茶250毫升6包裝。

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百佳優惠｜4. 買清潔用品送$113.9禮品

於門市或網購買全線的滴露、碧蓮、來舒、喜詩、護麗等品牌的家居用品滿$238，即可以獲贈Zenses四層壓花卷紙12卷裝2條及出前一丁5包裝麵，總值$113.9！

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百佳優惠｜5. 多款買一送一產品

多款產品如碧浪洗衣膠囊、便利妥口罩、女性街生用品等都推行買一送一優惠，而購買滴露Propod全能抗菌洗衣旋珠除了可享買一送一外，更可Zenses卷紙及出前一丁包裝麵，總值$113.9！

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百佳優惠｜6. 買任何產品滿$100享換購優惠

於PNS網購或百佳門市，買任何產品滿$100便可享以下產品的換購優惠，包括$48換購3包得寶（Tempo）迷你紙手巾18包裝、$13換購一袋Dole超甜香蕉（菲律賓）及$20換購一排維他奶鈣思寶豆奶飲品。

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百佳優惠｜7. 其他優惠

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更多著數優惠：

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