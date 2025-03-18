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就業數據｜失業率升至3.2%　逾11.1萬人失業　19.6萬人領綜援

港聞

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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本港最新失業率升至3.2%。（資料圖片）

政府統計處今日（18日）公布，本港最新失業率升至3.2%，就業不足率則維持在1.1%的水平。

統計處指，經季節性調整的失業率，由去年11月至今年1月的3.1%，上升至去年12月至今年2月的3.2%，升幅為0.1個百分點。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.1%的水平。

不經季節性調整的失業人數，就由去年11月至今年1月的110,100人，上升至去年12月至今年2月的111,700人，增加約1,600人。同期的就業不足人數則由43,000人下跌至40,700人，減少約2,300人。

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視障音樂家｜看不見音符憑毅力奏出音樂人生　香港傑青蕭凱恩：把不可能變成I'm possible

低收入綜援按月減1.1%　年老增0.2%

社會福利署亦公布，2月底領取綜合社會保障援助（綜援）個案 195,775宗，較1月增加188宗或0.1%，受助總人數為262,513人。

低收入類別個案的按月跌幅為1.1%，有1,354宗。單親類別個案下跌0.3%，有19,025宗。永久性殘疾類別個案下跌0.1%，有16,704宗。

年老類別個案則上升0.2%，有110,943宗。失業類別個案上升0.1%，有16,069宗。

至於健康欠佳類別個案保持平穩，有27,762宗。

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